Bộ ba xe thể thao của hãng robot hút bụi Trung Quốc trình làng

Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2026 diễn ra tại Las Vegas (Mỹ) đã chứng kiến sự ra mắt của bộ ba mẫu xe tính năng vận hành cao đến từ nhà sản xuất robot hút bụi Dreame của Trung Quốc.

Đầu tiên là mẫu Nebula Next 01 sử dụng 4 mô-tơ điện, cho tổng công suất lên tới 1.876 mã lực. Không giống thiết kế của Bugatti như bản dựng ban đầu, mẫu xe này có phong cách giống Ferrari và Lotus nhiều hơn.

Dreame từng công bố hình ảnh kỹ thuật số cho thấy một mẫu siêu xe giống Chiron, và sau đó là các teaser vẫn mang nặng ảnh hưởng từ các xe khác của Bugatti. Tuy nhiên, khi chính thức vén màn tại sự kiện CES, sản phẩm thực tế lại mang hơi hướng Ferrari.

Nebula Next 01 có phần mũi giống Ferrari F8 (Ảnh: Autohome).

Dù vẫn có vài điểm tương đồng giữa chi tiết hõm ở trụ C và thiết kế trên Bugatti Brouillard, phần đầu xe không có lưới tản nhiệt móng ngựa đặc trưng của Bugatti. Thay vào đó, thiết kế mũi xe gợi liên tưởng tới mẫu Ferrari F8 Tributo.

Trước đó, Nebula Next 01 đã được xác nhận có bốn cửa, nhưng tổng thể phom dáng lại thiên về siêu xe hơn là sedan.

Siêu xe chạy điện này được giới thiệu là có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100km/h chỉ trong 1,8 giây - hiệu năng ngang hàng với các “siêu phẩm” Trung Quốc khác như Yangwang U9 hay Xiaomi SU7 Ultra, thậm chí sáng ngang nhiều siêu xe đến từ các thương hiệu lâu đời của châu Âu.

Hiện tại, Nebula 1 vẫn chỉ là xe ý tưởng, thậm chí chưa có thiết kế nội thất, nên nhiều chi tiết có thể còn thay đổi khi đi vào sản xuất - dự kiến từ cuối năm nay tại một nhà máy ở Berlin (Đức).

Trong khi đó, Kosmera, một thương hiệu khác của Dreame, cũng ra mắt hai mẫu xe bốn cửa gầm thấp. Trong đó, một mẫu có phong cách giống Nebula 1, và mẫu còn lại có bánh trước cách xa trụ A hơn và xuất hiện hai nắp sạc/tiếp nhiên liệu, cho thấy nhiều khả năng đây là một mẫu xe hybrid sạc điện (PHEV) với động cơ đặt trước.

Mẫu xe thể thao hiệu suất cao của Kosmera (Ảnh: Autohome).

Mẫu xe này của Kosmera có phom dáng giống Bugatti nhiều hơn, đặc biệt là lưới tản nhiệt phía trước dạng móng ngựa. Nhằm giảm lực cản khí động học, cản trước có các kênh dẫn gió, hướng luồng không khí sang hai bên thân xe, vừa giảm lực cản vừa tăng khả năng làm mát cho két nước.

Xe được trang bị tay nắm cửa ẩn, bộ mâm 5 chấu kép và cùm phanh màu vàng nổi bật. Ở phía sau, cụm đèn hậu có thiết kế liền mạch, kết hợp bộ khuếch tán cỡ lớn và cánh gió sau.

Theo Autohome, mẫu xe này có công suất lên tới 1.903 mã lực, tương đương 476 mã lực cho mỗi bánh xe. Kosmera đặt mục tiêu đạt tỷ lệ công suất/trọng lượng 1:1. Khung gầm sử dụng vật liệu composite phẩm cấp hàng không vũ trụ kết hợp công nghệ in 3D, hứa hẹn có độ cứng vặn xoắn vượt trội.

Xe cũng được trang bị hệ thống treo chủ động dùng mô-tơ tuyến tính, cho phép chuyển đổi mượt mà giữa chế độ êm ái và thiết lập khung gầm đậm chất xe đua.

Mẫu thứ hai được định vị là xe thể thao năng lượng mới hiệu suất cao, gây chú ý với lưới tản nhiệt lớn dạng con thoi, với các thanh nan dọc mạ crôm, đi kèm cụm đèn pha mảnh.

Mẫu Kosmera được định hướng cạnh tranh ở phân khúc siêu xe thể thao (Ảnh: Autohome).

Dọc thân xe, các vòm bánh mở rộng ôm trọn bộ mâm đa chấu cỡ lớn, nhấn mạnh chất thể thao. Phía sau tiếp tục sử dụng cụm đèn hậu liền mạch và bộ khuếch tán hầm hố, trong khi một đường trang trí thẳng đứng trên kính hậu nhiều khả năng nhằm cải thiện hiệu quả khí động học.