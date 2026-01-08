Suzuki Fronx lại có “đáy” mới, nỗ lực đua doanh số trước Tết Nguyên đán

Đầu năm 2026, một số hãng "siết" các chương trình khuyến mại. Trong khi đó, Suzuki gia tăng ưu đãi trong tháng 1, nhằm chạy đua doanh số. Theo đó, mẫu Fronx vẫn được hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ tùy phiên bản, nhưng biến thể tiêu chuẩn có thêm gói bảo dưỡng xe lên đến 1,5 năm.

Tại một số đại lý, gói bảo dưỡng này có thể quy đổi thành tiền mặt (4 triệu đồng), giúp giá khởi điểm của Suzuki Fronx giảm tới 30 triệu, nhiều hơn tháng trước. Theo đó, giá bán thực tế của Fronx tiêu chuẩn được hạ còn 490 triệu đồng, nhưng chưa phải thấp nhất phân khúc SUV hạng A.

Phiên bản Giá niêm yết Mức giảm Giá ưu đãi GL 520.000.000 30.000.000 490.000.000 GLX 599.000.000 60.000.000 539.000.000 GLX Plus 649.000.000 35.000.000 614.000.000

Chi tiết giá bán ưu đãi của Suzuki Fronx trong tháng 1 (Đơn vị: Đồng).

Lần đầu ra mắt khách Việt vào giữa tháng 10/2025, Suzuki Fronx dần có ưu đãi vào tháng 11. Đáng nói rằng, giá trị khuyến mại có xu hướng gia tăng trong 3 tháng liên tiếp (Ảnh: Đại lý Suzuki).

Trong tháng 1, Kia Sonet được nhà sản xuất áp dụng mức giảm 14-30 triệu đồng, đưa giá bán thực tế hạ còn 485-599 triệu đồng. Giá ưu đãi của Suzuki Fronx vẫn đang cao hơn Kia Sonet, Toyota Raize và Hyundai Venue nhưng bù lại, mẫu xe này sở hữu gói công nghệ an toàn chủ động (trên bản cao cấp nhất).

Điều này chưa đủ để tạo nên sức hút cho Suzuki Fronx. Thậm chí ở tháng 11/2025, mẫu xe này còn ghi nhận doanh số thấp nhất phân khúc, chỉ đạt 116 chiếc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hãng xe Nhật gia tăng ưu đãi cho Suzuki Fronx trong tháng đầu năm 2026, theo giới chuyên gia.

Ngay trong tháng đầu tiên ghi nhận doanh số, Suzuki Fronx ngay lập tức thế chỗ Hyundai Venue, trở thành SUV hạng A “kén” khách nhất (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Nếu không xét sản phẩm thuần điện như VinFast VF 5, Kia Sonet vẫn là mẫu xe xăng hút khách nhất phân khúc SUV hạng A. Sản phẩm Hàn Quốc tuy không có gói công nghệ an toàn chủ động như Fronx, nhưng ghi điểm nhờ trang bị tiện nghi.

Bên cạnh đó, thiết kế của Suzuki Fronx cũng tạo nên một số tranh luận. “Tân binh” này sở hữu phần trần vuốt về phía sau theo kiểu coupe, tuy đem lại ngoại hình khỏe khoắn nhưng lại hạn chế không gian ngồi của hàng ghế thứ hai vốn đã không quá rộng rãi ở SUV hạng A.