VinFast EC Van có thêm bản cửa trượt như “Su cóc”, giá 325 triệu đồng

Khi lựa chọn đặt mua mẫu xe tải điện VinFast EC Van, khách hàng giờ đây có thêm tùy chọn mới là “Nâng cao - Có cửa trượt”. Biến thể này được chốt giá 325 triệu đồng, dự kiến sẽ có mặt tại đại lý trong quý đầu năm 2026.

VinFast EC Van trước đó được phân phối hai phiên bản: Tiêu chuẩn (không có điều hòa, cửa kính kéo tay, giá 285 triệu đồng) và Nâng cao (có điều hòa, cửa kính chỉnh điện, giá 305 triệu đồng).

Việc chia tách trang bị theo phiên bản được giới chuyên gia đánh giá là hợp lý, bởi điều hòa hay cửa kính chỉnh điện có thể không quan trọng với những doanh nghiệp muốn tiết kiệm chi phí.

Trong hình là phiên bản Nâng cao không có cửa trượt thuộc loạt xe của Xanh SM, mà phóng viên báo Dân trí đã có cơ hội trải nghiệm (Ảnh: Phong Đoàn).

Cửa trượt bên hông là trang bị được đánh giá cao với một mẫu xe tải chở hàng trong đô thị, cho phép người dùng dễ dàng bốc dỡ hàng hóa, thay vì chỉ sử dụng cửa cốp sau. Đây cũng là một trong những yếu tố tạo nên sức hút của các dòng như Suzuki Blind Van (hay còn được gọi là “Su cóc), trước khi dừng bán.

Nội thất của VinFast EC Van bản có cửa trượt nhiều khả năng sẽ tương đồng với biến thể Nâng cao (Ảnh: Phong Đoàn).

Hiện tại, Suzuki Việt Nam đã thay thế “Su cóc” bằng dòng Eeco và mẫu mới cũng sở hữu cửa trượt. Với giá bán 310 triệu đồng, mẫu này đang dễ tiếp cận hơn một chút so với bản Nâng Cao - Có cửa trượt của EC Van, nhưng gặp hạn chế ở khả năng chuyên chở với trọng tải đạt 485kg, thấp hơn EC Van.

Ngoài ra, VinFast EC Van còn có lợi thế cạnh tranh là chi phí sử dụng rẻ, nhất là với chính sách miễn phí sạc tại các trạm V-Green đến hết tháng 6/2027. Xe cũng có chi phí bảo dưỡng thấp hơn đáng kể so với các dòng xe xăng/dầu cùng phân khúc.

Khoang hàng của VinFast EC Van có dung tích lên tới 2.600 lít, cho tải trọng tối đa 650kg (Ảnh: Phong Đoàn).

Là dòng xe tải điện hướng tới môi trường đô thị, VinFast EC Van chỉ có 2 chỗ. Xe sở hữu chiều dài 3.767mm và chiều rộng 1.680mm, ngang một mẫu xe hạng A như Hyundai Grand i10 nhưng sở hữu chiều cao lên tới 1.790mm.

Trang bị của xe nằm ở mức cơ bản, gồm: đèn halogen trước/sau, mâm sắt sơn đen 14 inch, vô-lăng nhựa, ghế nỉ, màn hình thông tin nhỏ, đài radio, phanh cơ…

VinFast EC Van chỉ có cổng sạc nhanh (DC) nhận công suất lớn nhất là 24,2kW, cho khả năng sạc 10-70% pin trong 42 phút (Ảnh: Phong Đoàn).

Về khả năng vận hành, VinFast EC Van được trang bị động cơ điện có công suất 30kW (khoảng 40,2 mã lực), mô-men xoắn cực đại 110Nm, cho tốc độ tối đa 75km/h. Bộ pin đi kèm có dung lượng 18,3kWh, cho phạm vi hoạt động 175km sau mỗi lần sạc đầy, theo công bố của hãng.