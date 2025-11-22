Giải tỏa 30km đường ùn tắc trên quốc lộ 1

Tối 22/11, ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ III, xác nhận đến 19h45 hôm nay, quốc lộ 1 đã lưu thông 2 chiều bình thường.

Trước đó, mưa lũ lịch sử ở tỉnh Đắk Lắk đã làm nước dâng, gây ngập nhiều đoạn trên quốc lộ 1, dẫn đến xói lở mặt đường và cuốn trôi dải phân cách. Do sự cố này, đoàn xe bị ùn tắc kéo dài khoảng 30km trên quốc lộ 1 suốt nhiều ngày.

Thông quốc lộ 1 đoạn qua phía Bắc tỉnh Đắk Lắk (Video: Thanh Bình).

Đoàn xe bị ùn tắc trên quốc lộ 1 vì mưa lũ ở Đắk Lắk (Ảnh: Hoàng Đức).

Sau khi nước rút, Khu Quản lý đường bộ III đã huy động tối đa nhân lực, máy móc để khắc phục hậu quả, đồng thời phối hợp với lực lượng cứu hộ và chính quyền địa phương thu dọn đất đá, xử lý sạt trượt.

Chiều 22/11, vị trí hố xói gây tắc đường tại Km1339+300 đã được khắc phục và thông xe 2 chiều, các phương tiện di chuyển chậm. Đến tối cùng ngày các phương tiện di chuyển thông suốt.

Lũ cuốn trôi dải phân cách trên quốc lộ 1 (Ảnh: Minh Minh).

Theo số liệu từ UBND tỉnh Đắk Lắk, tính đến 15h ngày 22/11, tỉnh này ghi nhận 44 người chết, 8 người mất tích và 2 người bị thương.

Mưa lớn cũng gây ngập, sạt lở nhiều tuyến tỉnh lộ, quốc lộ và cả đường sắt, khiến giao thông tại tỉnh này bị chia cắt nhiều ngày.

Thiệt hại về tài sản tại Đắk Lắk đặc biệt lớn, với hơn 150.000 nhà bị chìm trong nước; cơ sở hạ tầng hư hỏng; 3,2 triệu gia súc, gia cầm bị chết; khoảng 127.000 lồng nuôi trồng thủy sản cùng 1.000ha diện tích nuôi tôm nước lợ và nhuyễn thể bị thiệt hại.