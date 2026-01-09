Người đàn ông đi xe máy chở trẻ nhỏ ngã lao vào ô tô cực nguy hiểm

Tình huống diễn ra vào khoảng 8 giờ sáng 8/1 tại khu vực gần nút giao giữa đường bờ sông Kim Ngưu, phường Hoàng Mai, Hà Nội, và được camera hành trình của một ô tô ghi lại.

Người đàn ông chở trẻ nhỏ trên xe máy ngã lao vào ô tô cực nguy hiểm (Video: Thành Hưng).

May mắn là ô tô đang di chuyển chậm nên đã kịp thời dừng lại ngay khi xảy ra va chạm. Người đàn ông đi xe máy đã tự đứng dậy và đỡ em nhỏ lên, cả hai có vẻ không bị chấn thương gì nghiêm trọng.

Việc đội mũ bảo hiểm cũng đã giúp giảm nguy cơ chấn thương cho hai người đi xe máy khi ngã đập đầu vào thân ô tô và xuống mặt đường.

Xe máy thường có thiết kế phanh đĩa phía trước, trong khi trọng tâm xe nằm ở phía sau, nên nếu không bóp phanh đúng kỹ thuật thì rất dễ dẫn đến tai nạn do xe bị trượt, văng bánh sau giống như tình huống trong clip trên.

Bóp phanh bên phải (phanh trước) là phản xạ tự nhiên trong tình huống bất ngờ, vì hầu hết mọi người thuận tay phải. Tuy nhiên, nếu việc đó tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao thì người đi xe máy cần tập thói quen bóp cả hai bên phanh cùng lúc, đồng thời chỉ phanh với lực vừa đủ, tránh việc "phanh chết", dễ gây trượt ngã, văng xe do lực quán tính lớn.

Trong một va chạm tương tự cũng diễn ra vào sáng 8/1 trên đường Cầu Giấy (Hà Nội), người đàn ông đi xe máy trượt ngã sau cú phanh gấp đã thiệt mạng do bị ô tô chèn qua.