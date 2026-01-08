Tình huống diễn ra vào sáng 8/1 trên đường Cầu Giấy, Hà Nội.

Người đi xe máy trượt ngã vào gầm ô tô sau một cú phanh gấp (Video: VOV Giao thông).

Xe máy thường có thiết kế phanh đĩa phía trước, trong khi trọng tâm xe nằm ở phía sau, nên nếu không bóp phanh đúng kỹ thuật - cả hai phanh cùng lúc, thì rất dễ dẫn đến tai nạn do xe bị trượt, văng bánh sau.

Bóp phanh bên phải là phản xạ tự nhiên trong tình huống bất ngờ, vì hầu hết mọi người thuận tay phải. Tuy nhiên, nếu việc đó tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao thì cần tập thói quen bóp cả hai bên phanh cùng lúc.

Ở xe ga, hệ thống phanh trước thường là phanh đĩa, trong khi phía sau là phanh tang trống. Lực bóp phanh cũng như quãng đường phanh của hai loại này khác nhau, cộng với việc trọng lượng xe dồn về phía sau, nên việc bóp phanh trước đột ngột rất nguy hiểm.

Người sử dụng xe tay ga nên tập thói quen luôn luôn phanh cả trước và sau cùng lúc, với lực phanh vừa đủ, tránh việc "phanh chết", dễ gây trượt ngã, văng xe do lực quán tính lớn.

Bên cạnh đó, việc đội mũ bảo hiểm đúng chuẩn và đúng cách, thay vì tâm lý đội chống đối, đội chỉ để không bị phạt, sẽ giúp giảm nguy cơ và tỷ lệ chấn thương cho người điều khiển xe máy khi tham gia giao thông.

Mũ bảo hiểm kém chất lượng thường có phần xốp bên trong không đủ cứng đủ dày và dễ vỡ khi va chạm, không bảo vệ được phần đầu người đội khi xảy ra tai nạn. Theo thống kê, phần lớn các ca tử vong do tai nạn xe máy đều liên quan đến chấn thương vùng đầu.

Trong khi đó, việc đội mũ bảo hiểm không cài quai hoặc cài không đúng (cài lên trên đỉnh mũ hoặc cài không đủ chặt...) vừa bị coi là không chấp hành quy định khi tham gia giao thông, vừa tăng nguy cơ chấn thương khi có va chạm, vì mũ có thể văng ra ngoài hoặc trượt khỏi đầu.