Mitsubishi Triton có diện mạo mới trẻ trung, rắn rỏi hơn

Mitsubishi giới thiệu một biến thể Triton với diện mạo mới, có vẻ như là bản nâng cấp (facelift) sớm. Điểm lạ là thay đổi này chỉ áp dụng cho một phiên bản. Cụ thể, thiết kế mới chỉ xuất hiện trên bản Triton Street tại Thái Lan.

Hiện chưa rõ phiên bản Triton mới tại Thái Lan có phải là sự mở đầu cho một đợt nâng cấp toàn diện của Triton hay không (Ảnh: Mitsubishi).

Triton Street được phát triển dựa trên kiểu thân xe Mega Cab - nằm giữa bản Single Cab và Double Cab. Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở phần đầu xe, với lưới tản nhiệt được tạo hình lại, không dùng ngôn ngữ thiết kế “Dynamic Shield” quen thuộc trên mẫu Triton tiêu chuẩn.

Thiết kế đầu xe mang phong cách hầm hố hơn, gợi liên tưởng tới mũ bảo hộ Stormtrooper trong phim Star Wars, đi cùng tấm ốp bảo vệ gầm màu đen kích thước lớn hơn và các hốc gió cản trước được tinh chỉnh nhẹ. Là phiên bản tiêu chuẩn, Triton Street vẫn sử dụng đèn pha halogen và loại bỏ hoàn toàn đèn sương mù.

Đúng như tên gọi, Triton Street được định hướng chủ yếu để vận hành trên đường nhựa. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim màu đen 17 inch mới, giữ nguyên chiều cao hệ thống treo tiêu chuẩn. Tuỳ chọn màu sơn khá hạn chế, gồm trắng Solid, bạc Blade và xám Graphite, tất cả đều kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tương phản.

Triton Mega Cab Street (Ảnh: Mitsubishi).

Triton Mega Cab Plus (Ảnh: Mitsubishi).

Cung cấp sức mạnh cho Triton Street là động cơ diesel 4 xi-lanh tăng áp dung tích 2.4L tiêu chuẩn của Mitsubishi, cho công suất 148 mã lực và mô-men xoắn 330 Nm. Đáng chú ý, hãng không sử dụng bản động cơ mạnh hơn - 181 mã lực - vốn được trang bị trên các phiên bản cao cấp hơn.

Động cơ diesel này chỉ đi kèm hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Dù không có hệ dẫn động 4 bánh, nhưng Triton Street vẫn được trang bị bộ vi sai chống trượt chủ động. Theo đó, lực phanh được kích hoạt lên bánh bị trượt và mô-men xoắn được phân bổ sang bánh còn độ bám.

Nội thất được trang bị ở mức cơ bản (Ảnh: Mitsubishi).

Như đã đề cập, Street là phiên bản thấp nhất trong cấu hình thân xe Mega Cab. Trang bị trên xe ở mức cơ bản, bao gồm ghế nỉ, 3 túi khí, hệ thống âm thanh 2 loa, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) và màn hình thông tin - giải trí trung tâm 10 inch. Xe hiện được bán tại Thái Lan với giá khởi điểm từ 649.000 baht (541 triệu đồng).

Hiện vẫn chưa rõ liệu thiết kế đầu xe mới này có được áp dụng cho các phiên bản Triton khác trong một đợt nâng cấp hay chỉ dừng lại như một thử nghiệm riêng cho thị trường Thái Lan.

Mitsubishi Triton thế hệ hiện tại ra mắt vào năm 2023, nên có thể được nâng cấp giữa vòng đời vào khoảng năm 2027. Những tinh chỉnh nhẹ về thiết kế và công nghệ có thể giúp Triton tăng sức cạnh tranh trong phân khúc bán tải cỡ trung vốn rất khốc liệt.

Đối thủ của Triton bao gồm: Toyota Hilux thế hệ mới nhất, Ford Ranger vừa được làm mới, và Nissan Navara thế hệ mới - mẫu xe dùng chung nền tảng khung gầm với Triton. Ngoài ra còn có Isuzu D-Max, Mazda BT-50, Kia Tasman hoàn toàn mới, cùng ngày càng nhiều các mẫu bán tải đến từ Trung Quốc.