Ô tô tự lái do VinFast sản xuất được trang bị vô lăng dạng gập

Chiếc xe tự hành Tensor Robocar dự kiến ra mắt trong năm 2026 (Ảnh: Tensor).

Sau màn “nhá hàng” vào năm ngoái, Autoliv và Tensor - công ty công nghệ đến từ Thung lũng Silicon - đã chính thức công bố vô lăng gập đầu tiên trên thế giới dành cho xe tự hành. Công nghệ này sẽ được ứng dụng lần đầu trên mẫu Robocar của Tensor, với khả năng thu gọn vô-lăng khi không còn cần thiết.

Dự kiến công nghệ này sẽ được giới thiệu tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng CES 2026 ở Mỹ trong vài ngày tới.

Video giới thiệu cho thấy, khi chiếc Robocar chuyển sang chế độ tự hành Cấp độ 4, vô lăng sẽ tự động gập xuống theo cùng góc với trục lái, sau đó thụt vào trong bảng táp-lô. Cách bố trí này giúp tăng không gian và sự thoải mái cho “người lái”.

Khi vô lăng đã gập gọn vào trong táp-lô, màn hình trung tâm sẽ trượt sang để phục vụ giải trí, trong khi chiếc xe tự xử lý mọi thao tác vận hành.

Khi vô lăng thu gọn vào trong táp-lô, màn hình sẽ trượt sang để phục vụ nhu cầu giải trí (Video: Autoliv).

Khi xe thoát khỏi chế độ tự hành Cấp độ 4, toàn bộ quá trình diễn ra theo chiều ngược lại: màn hình trung tâm trượt về vị trí giữa bảng táp-lô, còn vô-lăng được mở lên để người lái tiếp quản điều khiển.

Dù mang đậm tính định hướng tương lai, việc không còn vô lăng cố định cũng đặt ra nhiều câu hỏi về an toàn. Vì túi khí truyền thống bên tài xế thường được tích hợp ngay trên vô-lăng, Autoliv và Tensor phải tìm ra giải pháp thay thế.

Cụ thể, hai công ty đã phát triển một hệ thống mới sử dụng hai loại túi khí khác nhau, có khả năng xác định xe đang được điều khiển thủ công hay vận hành tự hành. Khi xe do con người lái, túi khí trên vô lăng sẽ bung như thông thường.

Ngược lại, khi xe chạy ở chế độ tự hành, một túi khí được lắp trong khu vực bảng đồng hồ sẽ được kích hoạt và bung ra trong trường hợp xảy ra va chạm. Autoliv và Tensor khẳng định “cả hai cấu hình đều mang lại mức độ bảo vệ cao như nhau”.

Thiết kế vô lăng có thể thu gọn vào trong táp-lô (Video: Autoliv).

Trong thông cáo báo chí, CEO Jay Xiao của Tensor cho biết: “Công nghệ tự lái hoàn toàn mang đến trải nghiệm người dùng mang tính đột phá, nhưng trong một số tình huống, việc lái xe thủ công vẫn là điều nhiều người mong muốn. Cách tiếp cận hai chế độ với vô lăng gập cho phép chúng tôi kết hợp những ưu điểm của cả hai thế giới, đồng thời mang lại cho khách hàng quyền tự do lựa chọn”.

Ông nói thêm: “Trước đây, vô-lăng gập chỉ tồn tại trên các mẫu xe ý tưởng (concept), còn giờ đây, chúng tôi đang đưa công nghệ này lên các mẫu xe sản xuất hàng loạt, phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày”.

Tensor Robocar dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay và do VinFast sản xuất tại nhà máy ở Hải Phòng, với đầy đủ quy trình từ dập, hàn, sơn cho đến lắp ráp hoàn chỉnh.

Mẫu xe này được định vị là một “SUV crossover hạng sang”, sở hữu cửa sau mở ngược (coach doors) cùng hệ thống SignalScreens có khả năng giao tiếp với những người tham gia giao thông khác thông qua CarMoji.

Hiện Tensor chưa công bố đầy đủ thông số chi tiết, nhưng Robocar được cho là sẽ trang bị bộ pin dung lượng 112kWh và một hệ thống cảm biến tiên tiến gồm: 37 camera, 5 cảm biến lidar, 11 radar, 22 micro, 10 cảm biến siêu âm, 3 IMU, GNSS, 16 cảm biến va chạm, 8 cảm biến mực nước, 4 cảm biến áp suất lốp và 1 cảm biến khói. Đáng chú ý, mẫu xe này được thiết kế cho người dùng cá nhân, chứ không phải để chạy dịch vụ.

Theo phân loại của Hiệp hội Kỹ thuật ô tô (SAE), xe tự lái cấp độ 4 có thể vận hành hoàn toàn tự động trong hầu hết điều kiện, chỉ trừ một số tình huống đặc biệt mới cần sự can thiệp của tài xế.