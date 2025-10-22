Đưa hàng trăm ô tô đến công viên, gầm cầu "chạy" lụt

Ngày 22/10, trước khi bão Fengshen (bão số 12) đổ bộ, ghi nhận tại nhiều khu vực ở Đà Nẵng cho thấy người dân chủ động di chuyển phương tiện lên các vị trí cao để tránh ngập nước, hư hỏng.

Rút kinh nghiệm từ những vụ ô tô bị cây đổ, vật thể rơi vỡ kính hay ngập sâu trong các đợt mưa bão trước, hàng nghìn người đã dời ô tô, xe máy đến nơi cao ráo, thoáng đãng.

Nhiều tài xế chọn công viên 29 Tháng 3 làm nơi đậu xe tránh ngập (Ảnh: Hoài Sơn).

Ghi nhận trên đường Nguyễn Tất Thành, nhiều người đưa ô tô lên vỉa hè, chọn vị trí không có cây xanh, đỗ tạm để tránh bão và ngập lụt.

Tại công viên trước Trung tâm hành chính phường Hòa Khánh, nhiều ô tô cũng đã đậu kín chỗ để tránh ngập.

Tại phường Sơn Trà, nơi tập trung nhiều khu chung cư nhà ở xã hội và thương mại, hàng trăm người dân cũng sớm đưa xe đi gửi ở các bãi tạm gần nhà, công viên.

Hàng chục ô tô khác được đưa lên gầm cầu Thuận Phước - nơi được xem là vị trí an toàn tránh ngập. Các bãi giữ xe, đất trống có địa hình cao cũng đã kín phương tiện ngay trong sáng 22/10.

Gầm cầu Thuận Phước cũng được thiết kế bãi đỗ xe để tránh ngập (Ảnh: Hoài Sơn).

Ở tầng trệt nhà dân, chung cư, nhiều người dồn xe máy vào hành lang kín gió, chằng buộc đồ đạc cẩn thận đề phòng nước tràn và gió mạnh. Tại chung cư Hòa Khánh (phường Liên Chiểu), hàng trăm xe máy được di chuyển từ hầm để xe lên hành lang các tầng cao.

Anh Nguyễn Huy, trú đường Tôn Đản, chia sẻ: “Tôi đã chủ động đưa ô tô ra khu hành chính để tránh bị ngâm nước khi bão đổ bộ. Nhiều đợt mưa trước, khu vực thấp, nhiều người không kịp dời xe nên bị hư hỏng, phải gọi cứu hộ. Nghe tin bão này mưa lớn liên tục, tôi đưa xe đi sớm cho yên tâm”.

Người dân đậu xe tại vòng xuyến Tượng đài Mẹ Nhu (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong khi đó, anh Trần Thanh Nguyên, sống trên đường Mẹ Nhu (phường Thanh Khê) cho biết đã mua một tấm bạt kích thước 6x12m giá 500.000 đồng tại cửa hàng vật liệu xây dựng để “bọc” ô tô chống ngập.

Theo dự báo, bão Fengshen gây mưa rất lớn tại Đà Nẵng, nguy cơ ngập sâu tại nhiều khu dân cư trũng thấp. Chính quyền thành phố khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ tài sản, di dời phương tiện đến nơi an toàn, hạn chế ra đường khi gió mạnh, mưa lớn.