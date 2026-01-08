SUV Trung Quốc cùng cỡ Mazda CX-5 bị “khai tử” tại quê nhà

Trang CarNewsChina đưa tin, mẫu SUV cỡ trung của BYD - dòng Song Plus (hay còn được gọi là Sealion 6 tại các thị trường quốc tế) - đã chính thức bị loại khỏi danh mục sản phẩm nội địa của hãng xe Trung Quốc. Khỏa lấp vào chỗ trống này là Sealion 06, phiên bản được xem là “kế nhiệm”.

Ra mắt lần đầu vào tháng 9/2020, Song Plus được xem là cái tên đặt nền móng cho dải sản phẩm SUV gầm cao của BYD. Tại Trung Quốc, mẫu C-SUV này tiêu thụ được 400.920 chiếc trong năm 2025, còn xét trên phạm vi toàn cầu, doanh số tích lũy của Sealion 6 đã vượt mốc 1,5 triệu xe từ tháng 10/2025.

Những số liệu trên phản ánh sức hút của BYD Sealion 6 tại thị trường nội địa Trung Quốc lẫn quốc tế. Mẫu xe này cũng được phân phối tại Việt Nam với giá bán dao động 839-936 triệu đồng, và đang là một trong những sản phẩm “hút” khách nhất của BYD tại nước ta, nhưng chưa thể so được với đối thủ đáng gờm như Mazda CX-5.

BYD Sealion 6 tại Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Dù không còn được phân phối trong nước, song BYD Sealion 6 vẫn tiếp tục được lắp ráp tại Thái Lan và xuất khẩu ra nhiều thị trường. Theo CarNewsChina, nhà máy của hãng xe Trung Quốc tại "xứ sở chùa vàng" đã xuất xưởng hơn 70.000 chiếc Sealion 6, phản ánh được sức hút địa phương lẫn hiệu suất xuất khẩu.

Tại châu Âu và châu Á, BYD Sealion 6 cũng dần tìm được chỗ đứng. Tính đến tháng 11/2025, lũy kế doanh số của mẫu xe này tại Đức đạt 11.818 chiếc, doanh số hàng tháng tại Anh vượt mốc 5.000 xe. Tại Nhật Bản, Sealion 6 được định vị ở phân khúc giá cao hơn, phần nào cho thấy sự đón nhận của một thị trường vốn đã bão hòa.

BYD Sealion 6 tại Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tại Việt Nam, BYD Sealion 6 được trang bị hệ truyền động DM-i Super Hybrid cho cả hai phiên bản. Cấu hình hybrid sạc ngoài (PHEV) này gồm động cơ xăng, dung tích 1.5L kết hợp với mô-tơ điện và hệ dẫn động cầu trước, tạo ra tổng công suất 214 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 300Nm.

Với bộ pin có dung lượng 18,3kWh, BYD Sealion 6 có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,1 lít cho 100km đầu tiên. Khi kết hợp giữa xăng và điện, xe có phạm vi di chuyển lên tới 1.200km cho một bình xăng đầy (60 lít) và pin đầy, theo công bố của nhà sản xuất.

Dù sở hữu công nghệ PHEV khá hấp dẫn, song BYD Sealion 6 chưa tạo được sức hút lớn với khách Việt. Ngoại trừ những lo ngại về tuổi thọ pin, người dùng tìm mua C-SUV có xu hướng chọn Mazda CX-5 hay Ford Territory, do những mẫu xe này đang cạnh tranh bằng giá bán, với giá khởi điểm trong khoảng 700 triệu đồng.