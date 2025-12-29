Phó Thủ tướng tâm đắc việc nhà sáng chế 90 tuổi được phong anh hùng

Chiều 29/12, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 của Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật và thành công quan trọng mà ngành đã đạt được thời gian qua.

Dấu ấn người cải cách

Phó Thủ tướng thường trực nhận định, sự kiện tổng kết công tác của Bộ Nội vụ diễn ra ở thời điểm hết sức quan trọng, khép lại 1 năm làm nên những sự kiện lịch sử.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh thành công đột phá của Bộ Nội vụ trước cơ hội lịch sử "sắp xếp lại giang sơn" (Ảnh: Hải Long).

“Phải nói là nhiều năm nữa chắc chúng ta cũng khó có cơ hội để làm những việc lớn lao như vừa qua. Điều quan trọng, các cơ quan làm rất xuất sắc những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao”, Phó Thủ tướng thường trực khái quát.

Ông bày tỏ hoan hỉ với những thành công của ngành Nội vụ trong một năm nhiều biến động, đầy thách thức vì nhiệm vụ quốc gia đại sự được giao. Những thành công đạt được đó, theo Phó Thủ tướng, có ý nghĩa sâu sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ rất quan trọng của cả Chính phủ, cả nước nhiệm kỳ này.

Qua báo cáo của lãnh đạo Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng thường trực đồng tình với những kết quả thể hiện qua 14 nội dung công tác được nêu. Làm rõ thêm những điểm sáng của ngành, Phó Thủ tướng thường trực ghi nhận sự nỗ lực bền bỉ, đoàn kết cao, quyết tâm rất lớn, quyết liệt của Bộ.

Đầu tiên, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nhắc đến là việc Bộ Nội vụ đã hoàn thành nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương. Đây là nhiệm vụ lịch sử và không phải nhiệm kỳ nào cũng có cơ hội làm điều này.

“Nghị quyết 18 ban hành từ nhiệm kỳ trước. Chúng ta cũng sắp xếp, tinh gọn, tinh giản biên chế nhưng thành công vượt trội, đặc sắc phải đánh giá ở nhiệm kỳ này. Sự vượt trội thể hiện không chỉ ở việc sáp nhập tỉnh thành thành công, tổ chức được mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mà còn là sắp xếp cả hệ thống chính trị như của Đảng, Quốc hội, Mặt trận...”, Phó Thủ tướng thường trực nhấn mạnh.

Năm 2025, công tác chỉ đạo, điều hành của ngành Nội vụ được thực hiện thống nhất, quyết liệt (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong đó, Bộ Nội vụ đã hoàn thành, ban hành được khối lượng thể chế rất lớn. Bộ đã thực hiện cuộc vận động, tuyên truyền, thực hiện chính sách với toàn hệ thống. Những nỗ lực đó đã mở ra không gian mới cho phát triển.

Bộ máy được tổ chức khoa học hơn, xóa bỏ cấp trung gian, có cơ hội để nâng cao chất lượng đội ngũ, đồng thời tổ chức bộ máy chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ cho nhân dân.

Theo vị lãnh đạo Chính phủ, kết quả cuộc cách mạng sắp xếp lại giang sơn mang ý nghĩa rất lớn. Qua tham luận của các địa phương, ông nhận định, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vận hành tốt, được nhân dân đánh giá cao, hoạt động tốt dần lên. Đây là kết quả thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ tiếp theo.

Nhắc lại thành tựu to lớn Bộ Nội vụ có được là kết quả của một năm phấn đấu miệt mài, bền bỉ với toàn ngành, Phó Thủ tướng thường trực cũng khẳng định dấu ấn đậm nét của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, nữ Bộ trưởng tiền nhiệm, với cuộc cách mạng tổ chức bộ máy. Ghi nhận xứng đáng những đóng góp của bà, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã phân công vị tư lệnh ngành đảm nhận trọng trách lớn hơn là Phó Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục trực tiếp phụ trách Bộ Nội vụ.

Điểm hội tụ của một nhiệm kỳ

Liên quan đến vấn đề cải cách hành chính, xây dựng nền công vụ, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình ấn tượng, khi Chính phủ đặt ra tiêu chí giảm thủ tục hành chính 30%, Bộ Nội vụ chọn mức 50%, cao hơn mục tiêu chung.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình bày tỏ niềm vui khi hội nghị được nghe những đánh giá, nhận định sâu sắc, toàn diện của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình (Ảnh: Mạnh Quân).

“Quả thực, chúng ta đã tinh gọn được bộ máy để chính quyền thực sự gần dân, phục vụ người dân, tăng khả năng lắng nghe doanh nghiệp, chia sẻ, thấu hiểu với người dân. Hiệu quả phục vụ người dân theo đó đã tốt hơn hẳn”, vị lãnh đạo Chính phủ ghi nhận.

Điều này thể hiện rõ qua việc lần đầu tiên cả nước tổ chức được hệ thống trung tâm phục vụ hành chính công, hướng tới nền công vụ phục vụ nhân dân. Đây cũng là đóng góp lớn của ngành.

Thành tựu khác được Phó Thủ tướng thường trực ghi nhận là Bộ Nội vụ đã thực hiện ngày càng tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách người có công.

Về vấn đề phát triển thị trường lao động, việc giải quyết công ăn việc làm, các chính sách bảo hiểm xã hội góp phần lớn trong việc thúc đẩy năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực.

Phó Thủ tướng thường trực vui mừng với thông tin lao động Việt ngày càng có sự hấp dẫn đối với thị trường lao động nước ngoài. Hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài không chỉ giải quyết công ăn, việc làm, đây là cơ hội nâng cao tác phong công nghiệp với lao động Việt, tiếp cận các môi trường lao động, hội nhập với thế giới.

Về công tác tổ chức các phong trào thi đua, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình điểm lại những phong trào hiệu quả nhiệm kỳ qua. Điểm hội tụ của các hoạt động thể hiện qua Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI vừa qua đã mang lại âm hưởng tốt trong dư luận với cách làm mới.

“Tôi thực sự xúc động khi chứng kiến những câu chuyện, những con người được tôn vinh tại Đại hội. Như nhà sáng chế 90 tuổi Vũ Hữu Lê, nếu nhà nước không trao tặng danh hiệu anh hùng thì chính người dân cũng sẽ phong ông là anh hùng. Những tấm gương điển hình thuyết phục như vậy giúp kỳ Đại hội lắng đọng, để lại những ấn tượng sâu sắc với nhân dân”, Phó Thủ tướng thường trực bày tỏ.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ cũng đánh giá cao các phong trào thi đua như 500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc, xóa nhà tạm, nhà dột nát… Theo ông, những phong trào thi đua gắn liền với an sinh, phục vụ người dân cần được nhân rộng, phát huy mạnh mẽ hơn nữa.

Chọn đúng cán bộ, giữ chân người tài

Về kế hoạch công tác thời gian tới, Phó Thủ tướng thường trực đồng tình với 13 nhiệm vụ lớn Bộ Nội vụ đề ra cho năm 2026. Ông tin tưởng Bộ sẽ tiếp tục có những thành công mới.

“Đây là năm mở đầu cho nhiệm kỳ mới, kỷ nguyên mới tăng tốc. Chúng ta đã chuẩn bị hành trang cho kỷ nguyên này bằng việc sắp xếp bộ máy và đội ngũ. Theo đó, đội ngũ này phải được phát huy tối đa trong thời gian tới”, lãnh đạo Chính phủ lưu ý.

2 Phó Thủ tướng Chính phủ chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Bộ Nội vụ tham dự hội nghị (Ảnh: Hải Long).

Nhiệm vụ trước hết, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tổ chức, vận hành tốt chính quyền địa phương 2 cấp. Ông nêu nguyên lý, muốn bộ máy tốt lên thì việc phục vụ nhân dân phải ngày càng tốt hơn. Kết quả phục vụ nhân dân là thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền mới. Người dân được phục vụ tốt, hài lòng, đánh giá cao chính là điểm số xác đáng đánh giá chất lượng vận hành của hệ thống.

Phó Thủ tướng thường trực quán triệt cần khắc phục nhanh chóng những tồn tại, hạn chế đã bộc lộ trong vận hành hệ thống mới. Qua phát biểu của các Giám đốc Sở, ông nhận định, đâu đó bộ máy đang có những bất hợp lý. Vì vậy, phải thực hiện rà soát, tập trung vào vấn đề phân cấp, phân quyền, hoàn thiện thể chế…

Bộ Nội vụ đang tham mưu cho Chính phủ, báo cáo Bộ Chính trị về tổ chức bộ máy cấp tỉnh, xã để cho thống nhất. Phó Thủ tướng thường trực gợi mở hướng xây dựng khung, còn quyết định tổ chức cụ thể thì giao cho địa phương, đảm bảo đúng tinh thần phân cấp, phân quyền “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Một nội dung quan trọng nữa được lãnh đạo Chính phủ nêu là địa vị, pháp lý của xã hiện đã khác hẳn trước đây. Bên cạnh việc gần dân, phục vụ người dân, cấp xã có thêm trọng trách quản trị xã hội, trách nhiệm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đó là thách thức lớn cần lưu ý.

Liên quan nhiệm vụ tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Thủ tướng thường trực nhấn mạnh các yêu cầu để cuộc tổng tuyển cử thành công, trong đó phải đảm bảo tiêu chí quan trọng là chọn được nhân sự đủ tâm, đủ tầm.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ tham mưu, xây dựng chính sách để thu hút, sử dụng và giữ chân được người tài. Mở rộng thêm vấn đề, ông lưu ý, đánh giá chính xác để có thể sử dụng, bố trí cán bộ một cách hợp lý, hiệu quả. Nội dung này vốn là khâu yếu tồn tại lâu nay trong hệ thống.

Ông quán triệt làm sao để việc đề bạt được tâm phục, khẩu phục, tránh để những người "mần thinh", không làm gì, không va chạm, chỉ ngồi chờ, lo quan hệ tốt thì vượt lên trong khi người cống hiến lại không được ghi nhận.

Lãnh đạo Chính phủ gợi ý ứng dụng khoa học, công nghệ vào việc đánh giá cán bộ, đặt hàng Bộ Nội vụ nghiên cứu, xây dựng chính sách.

Sau hết, ông gửi gắm niềm tin tập thể lãnh đạo Bộ Nội vụ với nhiều kinh nghiệm, tâm huyết sẽ luôn luôn đào sâu, suy nghĩ, chủ động trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ.