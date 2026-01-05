Quân đội thu hút nhân tài, mở rộng tới cả người nước ngoài

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 363/2025/NĐ-CP, quy định chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong quân đội với nhiều chính sách đột phá.

Mở rộng diện thu hút với người nước ngoài

Một điểm mới đáng chú ý của nghị định là mở rộng diện thu hút nhân tài tới cả người nước ngoài để thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo nghị định, bên cạnh việc thu hút nhân tài vào biên chế, quân đội được phép thu hút nhân tài thông qua hình thức ký hợp đồng lao động. Đối tượng áp dụng chính sách này gồm cá nhân là người Việt Nam trong nước; người Việt Nam ở nước ngoài không là cán bộ, công chức, viên chức; người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài.

Việc ký hợp đồng lao động được áp dụng đối với các nhiệm vụ có tính chất quan trọng, chiến lược, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm đặc thù, không bố trí theo cơ chế biên chế. Nghị định quy định rõ các tiêu chí, tiêu chuẩn và điều kiện đối với từng nhóm đối tượng được thu hút, làm căn cứ để xem xét, lựa chọn nhân sự phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của quân đội.

Đối với nhóm đối tượng làm việc theo hợp đồng lao động, nghị định quy định các chính sách áp dụng riêng, bao gồm chính sách tiền lương, tiền thưởng, hỗ trợ nhà ở, thuế thu nhập cá nhân và một số chính sách khác theo quy định. Các chính sách này được thiết kế phù hợp với hình thức hợp đồng lao động, không áp dụng theo cơ chế tiền lương, phụ cấp của biên chế quân đội.

Phụ cấp thu hút cao nhất tới 500% lương trong 5 năm

Theo quy định mới, chính sách phụ cấp tăng thêm đối với đối tượng được thu hút vào biên chế quân đội nhân dân Việt Nam cũng là điểm đáng chú ý.

Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp hạng xuất sắc khi được tuyển dụng vào quân đội sẽ được hưởng phụ cấp hỗ trợ tăng thêm hằng tháng tối đa bằng 250% mức lương hiện hưởng, áp dụng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đối với các đối tượng thu hút khác, mức phụ cấp tăng thêm được áp dụng bằng 350% mức lương hiện hưởng, cũng trong thời gian 5 năm. Mức lương làm căn cứ tính phụ cấp bao gồm lương theo cấp bậc quân hàm, chức vụ, chức danh, ngạch, bậc và các khoản phụ cấp theo quy định.

Lực lượng kỵ binh tham gia hợp luyện cho lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước (Ảnh: Nam Anh).

Nhân tài được hưởng phụ cấp lên tới 550% lương

Nghị định quy định rõ trường hợp được hưởng phụ cấp tăng thêm cao hơn, áp dụng với các cá nhân có trình độ, vai trò đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược, trọng tâm của quân đội.

Theo đó, giáo sư, phó giáo sư khi chủ trì tham mưu, đề xuất chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học mang tính đột phá, được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn, có thể được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 500% mức lương hiện hưởng.

Với người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, dược sĩ chuyên khoa II, chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, mức phụ cấp tăng thêm có thể đạt 450% lương. Trong khi đó, người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, dược sĩ chuyên khoa I được hưởng mức 400% lương nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Nghị định cũng cho phép áp dụng mức phụ cấp 400% lương đối với các trường hợp đặc biệt cần thu hút vào làm việc trong lĩnh vực trọng điểm của quân đội, dù không thuộc các nhóm nêu trên.

Không chỉ thu hút từ bên ngoài, Nghị định 363 còn quy định chính sách phụ cấp tăng thêm đối với đối tượng trọng dụng nhân tài đang công tác trong quân đội.

Theo đó, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, viên chức quốc phòng khi được áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài sẽ được hưởng phụ cấp tăng thêm hằng tháng bằng 400% mức lương hiện hưởng.

Trường hợp có trình độ cao và thành tích nổi bật, mức phụ cấp có thể cao hơn. Cụ thể, giáo sư, phó giáo sư, kiến trúc sư trưởng cấp bộ hoặc dự án có thể được hưởng 550% lương. Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, dược sĩ chuyên khoa II hoặc chuyên gia đầu ngành được hưởng 500% lương; trình độ thạc sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa I được hưởng 450% lương.

Ngoài các mức trên, căn cứ kết quả đánh giá hằng năm về số lượng, chất lượng và tiến độ công việc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thể quyết định tăng thêm từ 50% đến 100% mức lương hiện hưởng đối với cá nhân có thành tích xuất sắc.