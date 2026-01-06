Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương chủ tịch UBND xã, phường

Liên quan đến việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa gửi thắc mắc đến Bộ Nội vụ để hướng dẫn về việc xếp lương vào ngạch chuyên viên chính đối với chủ tịch UBND xã.

Theo đó, Nghị định số 170/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; theo đó quy định: “Xếp ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương đối với trường hợp được bổ nhiệm chức vụ, chức danh: Phó vụ trưởng và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập (áp dụng đối với trường hợp được xác định là công chức và cơ quan, tổ chức được giao thẩm quyền quản lý); phó giám đốc Sở và tương đương thuộc UBND cấp tỉnh; chủ tịch UBND xã”.

Như vậy, đối với các trường hợp giữ chức vụ chủ tịch UBND xã đang hưởng lương ngạch chuyên viên, Sở Nội vụ hỏi có được chuyển xếp lương vào ngạch chuyên viên chính như quy định nêu trên hay không? Trường hợp được xếp thì Sở đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, có hướng dẫn cụ thể để địa phương có căn cứ triển khai, thực hiện đồng bộ.

Đồng thời, đối với trường hợp giữ chức danh chủ tịch HĐND cấp xã (chức danh cùng nhóm bậc 6 với chức danh chủ tịch UBND xã theo Quy định số 368-QĐ/TW của Bộ Chính trị) đang hưởng lương ngạch chuyên viên, Sở Nội vụ thắc mắc có được chuyển xếp lương vào ngạch chuyên viên chính như chức danh chủ tịch UBND cấp xã hay không?

Hướng dẫn xếp lương cán bộ, công chức xã (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Về nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, Luật Cán bộ, công chức và Nghị định số 170/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Bãi bỏ các quy định liên quan về công chức cấp xã tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố”.

Theo đó, việc xếp lương đối với công chức cấp xã được thực hiện thống nhất theo chế độ tiền lương chung áp dụng đối với cán bộ, công chức theo quy định của Chính phủ.

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 24 Luật Cán bộ, công chức 2025 và điểm a và điểm b khoản 2 Điều 70 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP, Bộ đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xếp ngạch công chức từ chuyên viên vào chuyên viên chính khi được bổ nhiệm chức vụ, chức danh chủ tịch UBND cấp xã và tương đương.

Nghị định số 170/2025/NĐ-CP không quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ đối với các trường hợp nêu trên như trước đây. Việc xếp lương thực hiện theo quy định tại Thông tư 02/2017/TT-BNV.