Nhà sáng chế 90 tuổi được Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng

Trong số các cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động, có ông Vũ Hữu Lê, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà (tỉnh Lào Cai).

Ông là một trong số 17 tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động.

Chủ tịch nước Lương Cường đã trao danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho các tập thể, cá nhân (Ảnh: Hải Long).

Xuất hiện trong phóng sự phát sóng tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, ông Lê chia sẻ: “Tôi có ý thích là chế tạo máy. Nuôi được công nhân lại nộp được thuế, đóng góp cho xã hội, máy móc cho bà con nông dân. Càng làm càng khoẻ, càng làm thì càng đóng góp cho đất nước thì càng vui”.

Tham gia phần giao lưu trực tiếp tại đại hội, ông mang đến những vật dụng thật đặc biệt. Đó là một chiếc túi nhỏ đựng những dụng cụ cũ kỹ đã gắn bó với ông từ năm 15 tuổi, một chiếc bánh xe, một thước ê-ke nhỏ, một bản vẽ…

Ông Vũ Hữu Lê kể mình sinh ra ở một vùng quê nghèo của tỉnh Phú Thọ, tuổi trẻ từng tham gia xây dựng cầu đường. Sau ngày hòa bình lập lại trở về làm kinh tế và theo đuổi nghề cơ khí.

“Tôi xuất thân là người nông dân nghèo, từ nhỏ đã thích mày mò, chế tạo máy móc”, ông chia sẻ.

Năm 1965, ông được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, sau đó được cử sang Liên Xô học tập và tốt nghiệp loại xuất sắc. Khi trở về nước, ông được bổ nhiệm làm giám đốc một nhà máy cơ khí cấp tỉnh với hơn 600 công nhân.

Tuy nhiên, khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, ông quyết định xin nghỉ hưu sớm 4 năm để toàn tâm theo đuổi con đường sáng chế.

Ông kể: “Tôi xin nghỉ sớm để được làm điều mình tâm huyết nhất là chế tạo máy cho người nông dân”.

Từ thực tế sản xuất, ông tập trung cải tiến nhiều loại máy móc phục vụ nông nghiệp, tiêu biểu là máy vò. Trong khi sản phẩm nhập khẩu thời điểm đó có giá từ 300 đến 400 triệu đồng, ông đã nghiên cứu, chế tạo thành công với giá chỉ khoảng 30 triệu đồng.

Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà Vũ Hữu Lê (Ảnh: Hải Long).

Khi đó, trong 1 năm, ông bán được 500 chiếc máy. “Tôi đặt lợi nhuận chỉ khoảng 3-5% thôi, còn chủ yếu phục vụ bà con nông dân”, ông Lê chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở đó, ông còn chế tạo nhiều máy chế biến nông sản, trong đó có máy chế biến quế, góp phần giảm mạnh lao động thủ công, giúp hàng trăm lao động địa phương có việc làm ổn định.

Theo nhà sáng chế Vũ Hữu Lê, để sống khỏe, sống lâu cần cả vật chất và tinh thần.

“Tinh thần tôi luôn được Đảng, Nhà nước, chính quyền và người dân động viên, đó là động lực để tôi tiếp tục cống hiến”, ông bày tỏ, đồng thời khẳng định sẽ còn tiếp tục cải tiến, phục hồi thiết bị nhằm phục vụ sản xuất và đời sống của bà con nông dân.