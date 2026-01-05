Ban Liên lạc Công an chi viện miền Nam đẩy mạnh tri ân, chăm lo hội viên

Năm 2025 được xác định là năm có ý nghĩa đặc biệt với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và lực lượng Công an nhân dân. Trong bối cảnh đó, Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam (BLL) đã tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, gắn với hoạt động kỷ niệm, tri ân, giáo dục truyền thống và chăm lo đời sống hội viên.

Thiếu tướng Trần Văn Ba, Phó trưởng ban Thường trực Ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam phát biểu báo cáo tổng kết 2025 (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Nhiều hoạt động kỷ niệm, tri ân được tổ chức trong năm

Trong năm 2025, BLL đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, gặp mặt, tri ân cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam.

Tiêu biểu, ngày 8/4/2025, BLL phối hợp với Văn phòng Bộ Công an và Cục Tổ chức cán bộ tổ chức buổi gặp mặt giữa Tổng Bí thư Tô Lâm với hơn 200 cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam tại các tỉnh phía Bắc. Cuộc gặp không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với những cán bộ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, mà còn có ý nghĩa giáo dục truyền thống đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, lực lượng cựu Công an nhân dân, trong đó có các cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam, đã vinh dự tham gia diễu hành tại lễ kỷ niệm.

Dù tuổi cao, sức khỏe giảm sút, nhiều hội viên vẫn tích cực tập luyện, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào của những người từng cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng. Hoạt động này không chỉ là dấu ấn đặc biệt đối với lực lượng cựu Công an nhân dân, mà còn góp phần lan tỏa truyền thống anh hùng của Công an nhân dân qua các thế hệ.

Các đại biểu tham gia Hội nghị (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống

Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống tiếp tục là nhiệm vụ xuyên suốt của BLL trong năm 2025. Ban đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an và các cơ quan báo chí xây dựng nội dung tuyên truyền về truyền thống anh hùng của lực lượng công an chi viện chiến trường miền Nam.

BLL đã tập hợp nhiều tài liệu, bài viết, hình ảnh để chuẩn bị xuất bản ấn phẩm "Công an chi viện chiến trường miền Nam - Lực lượng anh hùng thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước" cùng tập ảnh nhân kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam. Do trùng với nhiều sự kiện lớn trong năm, việc xuất bản chưa hoàn tất và sẽ tiếp tục được triển khai trong năm 2026.

Bên cạnh đó, BLL còn tham gia viết bài tham luận, phối hợp thực hiện các bài viết, phóng sự trên báo chí, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, tinh thần cống hiến của lực lượng công an chi viện trong cả thời chiến và thời bình.

Chăm lo hội viên, củng cố tổ chức và định hướng năm 2026

Báo cáo cho thấy, công tác tổ chức, chính sách và đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được BLL đặc biệt quan tâm. Trong năm, Ban đã sắp xếp lại các tổ hội viên theo địa bàn cư trú, tinh gọn từ 22 tổ xuống còn 11 tổ, tạo thuận lợi cho sinh hoạt và công tác thăm hỏi, hỗ trợ hội viên cao tuổi, sức khỏe yếu.

Đánh giá về kết quả đạt được, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, cho biết năm 2025 là năm có nhiều biến động và sự kiện đặc biệt. Ông bày tỏ niềm tự hào khi lực lượng cựu công an nhân dân được tham gia diễu hành trong các lễ kỷ niệm lớn của đất nước, qua đó khẳng định vai trò, vị thế của Hội và các ban liên lạc.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Theo Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an đối với cựu công an nhân dân thể hiện rõ qua việc nhiều đề xuất của Hội được xem xét, chỉ đạo giải quyết, nhất là các nội dung liên quan hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tổng kết hội nghị, Thiếu tướng Phan Văn Lai, Trưởng Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam, nhấn mạnh năm 2025 là năm Ban Liên lạc tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong toàn tổ chức. Theo ông, chính tinh thần chung sức, chung lòng, vượt qua nhiều khó khăn, vất vả đã tạo nên sức mạnh tập thể, giúp Ban Liên lạc hoàn thành tốt kế hoạch công tác đề ra.

Thiếu tướng Phan Văn Lai cho rằng, trong bối cảnh hội viên ngày càng cao tuổi, sức khỏe giảm sút, việc duy trì các hoạt động của Ban Liên lạc gặp không ít hạn chế. Tuy nhiên, đây cũng là thực tế khách quan của một lực lượng đã trải qua chiến tranh ác liệt, hy sinh, gian khổ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

"Ban Liên lạc xác định nhiệm vụ tri ân, chăm lo nghĩa tình đồng đội là trọng tâm xuyên suốt, cần được thực hiện thường xuyên, chu đáo hơn, nhất là trong công tác chăm sóc sức khỏe hội viên", Thiếu tướng Phan Văn Lai nhấn mạnh.

Thiếu tướng Phan Văn Lai, Trưởng Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam phát biểu tổng kết hội nghị (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Ông cũng đề nghị tiếp tục vận động hội viên tham gia sinh hoạt Hội Cựu Công an nhân dân tại nơi cư trú, qua đó bảo đảm quyền lợi chính đáng, đồng thời giúp các chế độ, chính sách thăm hỏi, hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn được triển khai kịp thời, đúng đối tượng.