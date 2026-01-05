Lần tăng lương cơ sở gần nhất và hướng điều chỉnh trong năm 2026

Đó là nội dung được đề cập trong trả lời của Bộ Nội vụ với kiến nghị từ một số địa phương liên quan chính sách tiền lương, phụ cấp cho cán bộ.

Theo đó, TP Đà Nẵng và tỉnh Cao Bằng đề nghị Chính phủ sớm hoàn thiện chính sách tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng thời, các địa phương này mong Bộ Nội vụ sớm tham mưu nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách liên quan đến chế độ tiền lương, tiền thưởng và thu nhập đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Việc thay đổi cơ chế tiền lương thực hiện trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp sẽ tạo sự khích lệ, động viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả làm việc, bảo đảm đời sống, giúp cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, ổn định đời sống.

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho hay căn cứ Kết luận 186, Kết luận 195 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy Bộ Nội vụ đã báo cáo Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị đề án tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó có việc điều chỉnh tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức như ý kiến nêu.

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tiền lương khu vực công (Ảnh minh họa: Hoa Lê).

Đến nay, căn cứ Kết luận 206 của Bộ Chính trị về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan ở Trung ương xây dựng các văn bản sửa đổi, bổ sung về chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện từ năm 2026.

Bộ Nội vụ cho hay, Nghị quyết 27 (năm 2018) của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết quy định các yếu tố cụ thể để thiết kế bảng lương mới.

Định hướng chung của Trung ương là mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương.

Căn cứ Kết luận 64/2023 của Trung ương về kinh tế - xã hội năm 2023-2024 và Nghị quyết 104/2023 của Quốc hội khóa XV về dự toán ngân sách năm 2024, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền về thực hiện 6 nội dung cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 từ 1/7/2024.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập. Theo đó, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận 83, Quốc hội ban hành Nghị quyết 142 và Chính phủ ban hành Nghị định 73 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng từ 1/7/2024.

Việc điều chỉnh mức lương cơ sở nêu trên là một nỗ lực lớn của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ góp phần cải thiện được đời sống người hưởng lương, tạo động lực và nâng cao năng suất lao động ổn định xã hội.

Tại Kết luận 83, Bộ Chính trị đã giao Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương) chủ trì sơ kết Nghị quyết 27.

Trong đó Ban Chính sách và Chiến lược sẽ phối hợp với Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ, các ban, bộ, ngành có liên quan nghiên cứu đánh giá sự phù hợp, tính khả thi và đề xuất việc thực hiện 5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới của khu vực công cho phù hợp để trình Trung ương xem xét sau năm 2026, khi Bộ Chính trị ban hành và triển khai thực hiện hệ thống Danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị.

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội XIV thông qua, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính 5 năm tới, điều kiện kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đề xuất chế độ tiền lương cho phù hợp theo lộ trình tại Kết luận 83 của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương.