"3 thật" theo tiêu chí thi đua thực chất của Thủ tướng

Những phong trào thi đua tạo nên kỳ tích

Phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sáng 27/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho biết, đại hội là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa sâu sắc, là ngày hội lớn của tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến; là nơi hội tụ, biểu dương và tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến - những bông hoa đẹp nhất, trong vườn hoa tươi thắm của phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua.

Người đứng đầu Chính phủ nhắc lại, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Phong trào thi đua là một trong những thắng lợi lớn của nhân dân ta... Nó sẽ làm đà cho những thắng lợi to hơn nữa, vẻ vang hơn nữa”.

Do vậy, cách đây gần 80 năm, trong thời khắc vận mệnh của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, đặt nền móng cho phong trào thi đua yêu nước của cách mạng Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Ảnh: Hải Long).

Từ đó đến nay, Thủ tướng khái quát, tinh thần thi đua - ái quốc đã kết tinh thành truyền thống quý báu, nét đẹp văn hóa đặc sắc và sức mạnh nội sinh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam.

Mặc dù đất nước ta phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, không chỉ mang tính giai đoạn mà còn là thời khắc lịch sử của 5 năm qua, song Thủ tướng khẳng định: "Chúng ta đã vượt qua “những cơn gió ngược” và đạt được nhiều thành tựu quan trọng bằng những biện pháp kịp thời, hiệu quả để “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái” và cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn” đã tạo nền tảng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới".

Trong những thành tựu quan trọng của đất nước, Thủ tướng nhấn mạnh có sự đóng góp tích cực đến từ các phong trào thi đua yêu nước.

Đại biểu dự đại hội (Ảnh: Hải Long).

Nhiều phong trào thi đua có tầm vóc, có chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ đã góp phần tạo nên những kỳ tích, những dấu ấn tiêu biểu như phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Đó còn là phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025; phong trào “500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”; phong trào thi công thần tốc hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối và Lào Cai – Vĩnh Yên; (6) Phong trào “Bình dân học vụ số”; phong trào “Học tập suốt đời”; chiến dịch Quang Trung thần tốc sửa chữa và xây lại nhà cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thảm họa thiên tai vừa qua; chương trình “Sóng và máy tính cho em”…

"Những kết quả tích cực từ các phong trào thi đua thời gian qua đã khẳng định: Thi đua đã thấm sâu trong mọi người, mọi nhà, mọi ngành, mọi lĩnh vực, tạo động lực, truyền cảm hứng, lan tỏa niềm tin, khích lệ, động viên toàn dân tộc tích cực lao động, sáng tạo và cống hiến", người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phát 5 năm tới

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thi đua yêu nước chính là một nhịp điệu hòa chung sức mạnh của toàn dân tộc, một bản hòa ca của tinh thần cống hiến, một điểm hội tụ của ý chí và lòng yêu nước của dân tộc ta - nơi những gương người tốt, việc tốt được lan tỏa, những mô hình hay được nhân rộng, những giá trị tích cực được bồi đắp.

Thay mặt đại hội, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp thu hoàn toàn phát biểu chỉ đạo quan trọng, sâu sắc, toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm với 9 nhiệm vụ trọng tâm và những yêu cầu, định hướng trọng điểm.

Tôn vinh các AHLLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến (Ảnh: Hải Long).

Đặc biệt, công tác thi đua, khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới phải chặt chẽ, sáng tạo để đi vào thực tế, thực chất, hiệu quả, thi đua không phải là "chạy theo thành tích", mà là "cơm ăn, nước uống hàng ngày", công khai, minh bạch, kịp thời, hiệu quả.

Trong bối cảnh dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải tiếp tục thi đua, chung sức, đồng lòng, đoàn kết, sáng tạo, hành động quyết liệt để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030 với chủ đề: "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc" với "1 mục tiêu xuyên suốt - 3 đột phá - 5 trọng tâm".

Trong đó, một mục tiêu xuyên suốt vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước; vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh 3 đột phá của phong trào thi đua là “thực chất, tích cực, lan tỏa”. Trong đó, thi đua thực chất phải gắn với tiêu chí “3 thật”: người thật - việc thật - hiệu quả thật; lấy sự hài lòng và sự hưởng ứng của người dân làm thước đo giá trị. Kiên quyết khắc phục căn bệnh hình thức, qua loa, đại khái, kém hiệu quả; nói nhiều làm ít; nói không đi đôi với làm trong công tác thi đua - khen thưởng.

Ảnh: Hải Long