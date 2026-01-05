Kéo dài nhiệm kỳ với trưởng thôn, tổ trưởng dân phố

Nội dung quy định thể hiện tại Công văn số 12917 của UBND tỉnh. Theo đó, đối với các thôn, ấp, khu phố tại các xã, phường có nhiệm kỳ kết thúc trong năm 2025 và 2026, UBND tỉnh yêu cầu tạm thời chưa tổ chức bầu trưởng thôn, ấp, khu phố. Cùng với quyết định này, Đồng Nai thực hiện kéo dài nhiệm kỳ đối với các trưởng thôn, ấp, khu phố đương nhiệm.

Trường hợp thôn, ấp, khu phố khuyết chức danh trưởng thôn, ấp, khu phố, UBND tỉnh giao chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định việc cử trưởng thôn, ấp, khu phố lâm thời theo quy định.

Đối với các thôn, ấp, khu phố đã có quyết định cử trưởng thôn, ấp, khu phố lâm thời, chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát, xem xét để quyết định tiếp tục cử lâm thời hoặc kéo dài nhiệm kỳ, bảo đảm đúng quy định.

Thời gian kéo dài nhiệm kỳ hoặc cử trưởng thôn, ấp, khu phố lâm thời được thực hiện cho đến khi có quy định mới của cơ quan có thẩm quyền.