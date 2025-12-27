Tổng Bí thư: "Mong người tử tế được tiếp sức, việc tử tế được nhân rộng"

Đây là một trong 9 định hướng lớn được Tổng Bí thư Tô Lâm gợi mở đối với phong trào thi đua yêu nước giai đoạn mới 2026-2030, khi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Những "ong thợ" miệt mài tạo mật ngọt cho đời

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm khái quát, thi đua yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khơi dậy, tổ chức và dẫn dắt truyền thống thi đua thành phong trào, hành động của toàn dân tộc bằng Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ XI (Ảnh: Hải Long).

Bác khẳng định: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Thi đua là phong trào, thi đua là kỷ luật, trách nhiệm, là cạnh tranh lành mạnh để làm tốt hơn. Thi đua là công việc hằng ngày của mỗi cá nhân, tập thể. Mục tiêu của thi đua là mang lại lợi ích cho đất nước, cho nhân dân, cho từng cá nhân, tạo ra những sản phẩm cụ thể để người dân được thụ hưởng thật".

Tổng Bí thư nhấn mạnh, đại hội hôm nay là dịp để tôn vinh những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước. Trong hơn 2.000 đại biểu dự Đại hội, nhiều người là anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc. Nhiều người là điển hình tiên tiến được lựa chọn, tiến cử từ cơ sở trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở các vùng miền, nông thôn, đô thị, biên giới, hải đảo, thuộc nhiều dân tộc, tôn giáo.

Tổng Bí thư ghi nhận, những con người bình dị nhưng làm nên những thành tích cao quý. Có người lặng thầm đổi mới một quy trình để tiết kiệm từng giờ công, từng đồng chi phí; có người bền bỉ bảo vệ sức khỏe cộng đồng; có người "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng"; có người kiên trì nâng cao chất lượng giáo dục; có người nơi "đầu sóng, ngọn gió", "biên cương, hải đảo" để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ bình yên cho đất nước; có doanh nhân dám đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường, tạo việc làm, chăm lo đời sống người lao động... Những con ngời bình dị đó, theo Tổng Bí thư, giống như những "ong thợ" miệt mài tạo mật ngọt cho đời.

"Điều đáng trân trọng là các điển hình tiên tiến không chỉ là thành tích, ý chí vượt khó mà là phẩm chất tạo nên thành tích trung thực, tận tụy, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo, ý thức cộng đồng; đặt lợi ích chung lên lợi ích riêng; coi danh dự là điều thiêng liêng, cao quý; lấy hiệu quả công việc là thước đo phẩm chất lao động.

Các điển hình tiên tiến là năng lượng gốc cho phát triển, năng lượng của trí tuệ, lao động, của niềm tin và khát vọng, nghĩa vụ và lòng nhân ái; là người noi gương của Bác "nâng niu tất cả chỉ quên mình". Khi gương sáng được nhân lên, đời sống tinh thần tốt lên, cuộc sống càng có ý nghĩa hơn, nhân văn hơn, ấm áp tình người hơn", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng các tấm gương điển hình tiên tiến (Ảnh: Hải Long).

Để phong trào thi đua, tinh thần cống hiến được hội tụ và lan tỏa sâu rộng, Tổng Bí thư yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương, từng gia đình, mỗi cá nhân hãy làm tốt hơn nữa việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình; tuyên truyền đúng, kể chuyện "người thật, việc thật"; kịp thời động viên những gương tốt, sáng kiến hay, cách làm hiệu quả.

Đặc biệt, vị lãnh đạo đứng đầu Đảng quán triệt kiên quyết chống hình thức, chống “chạy” thành tích, "bệnh" thành tích.

"Cùng với tôn vinh, điều quan trọng là phải "định vị đúng tọa độ" công tác thi đua - khen thưởng: lấy chất lượng và hiệu quả làm chuẩn; lấy đóng góp thực tiễn làm căn cứ; hướng về người lao động trực tiếp và cơ sở", Tổng Bí thư nêu quan điểm.

Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 đã nhấn mạnh nguyên tắc công khai, minh bạch, kịp thời. Vì vậy, mọi nơi phải làm cho công tác thi đua, khen thưởng trở thành động lực, niềm tin, công bằng để ai cũng thấy mọi cố gắng, mọi cống hiến đều được ghi nhận, được trân trọng và tôn vinh.

9 định hướng lớn Tổng Bí thư gợi mở

Tại Đại hội, Tổng Bí thư lưu ý phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới tập trung vào 9 định hướng lớn.

Thứ nhất, thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với mục tiêu cụ thể; lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Mỗi phong trào phải có việc làm rõ ràng, tiêu chí đo lường được, sản phẩm kiểm chứng được; làm đến đâu chắc đến đó, kết quả rõ ràng. Cấp nào cũng phải coi việc hoàn thành nhiệm vụ và phục vụ nhân dân tốt hơn là trách nhiệm và danh dự.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI (Ảnh: Hải Long).

Định hướng lớn thứ 2 được Tổng Bí thư gợi mở đó là đẩy mạnh thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Tổng Bí thư lưu ý thi đua phải hướng vào nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng quản trị, phát triển kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số. Thực hiện tốt các nghị quyết Trung ương mới ban hành trong năm 2025 sẽ là "nguồn tài nguyên và cảm hứng" vô tận để chúng ta gặt hái những thành tích trong thi đua yêu nước.

Thứ ba, thi đua xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại; đề cao kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm nêu gương. Thi đua cải cách thủ tục hành chính, nâng chất lượng phục vụ, giảm chi phí tuân thủ, khắc phục né tránh, đùn đẩy, "nói đi đôi với làm".

"Mỗi cơ quan phải coi thời gian, chi phí và sự thuận tiện của người dân, doanh nghiệp là thước đo của chất lượng công vụ", Tổng Bí thư lưu ý.

Thứ tư, thi đua phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới. Theo Tổng Bí thư, thi đua phải làm cho xã hội nhân văn hơn, nghĩa tình hơn, và phải chăm lo tốt hơn người có công, người yếu thế.

Thứ năm, thi đua phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, nâng cao chất lượng doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia. Thi đua trong doanh nghiệp gắn với đổi mới công nghệ, quản trị hiện đại, trách nhiệm xã hội tạo việc làm, từ đó bảo đảm phúc lợi cho người lao động.

Đồng thời, thi đua phải gắn với chuyển đổi xanh và phát triển bền vững như tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải, bảo vệ môi trường sống... Thi đua trong lĩnh vực này vừa là mục tiêu dài hạn vừa là yêu cầu trước mắt để bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, an ninh môi trường và chất lượng cuộc sống của nhân dân; để phát triển nhanh nhưng bền vững, bảo vệ và kiến tạo tương lai.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể Cục tổ chức cán bộ, Bộ Công an (Ảnh: Hải Long).

Thứ sáu, thi đua hướng về cơ sở. Tổng Bí thư lưu ý, phong trào thi đua cần chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, coi trọng người lao động trực tiếp và lực lượng tuyến đầu. Thi đua phải đến từng cá nhân, gia đình, thôn bản, tổ dân phố, khu công nghiệp, trường học, bệnh viện, để mọi người đều có mục tiêu phấn đấu, khát khao cống hiến và đạt thành quả trong thi đua.

Định hướng thứ 7 được Tổng Bí thư gợi mở đó là thi đua củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Mỗi địa bàn, mỗi lực lượng, mỗi ngành phải thi đua xây dựng thế trận vững chắc từ cơ sở, giữ bình yên cho nhân dân để phát triển.

Thứ 8, nhắc lại lời kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm "diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm", Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần ấy trong giai đoạn hiện nay, tập trung đấu tranh quyết liệt với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, diệt giặc nội xâm.

Thi đua yêu nước để mỗi cá nhân, mỗi tập thể, tất cả mọi người sống tốt lên, sống đẹp hơn, nghĩa tình hơn, nhân văn hơn vì "người với người sống để yêu nhau". Để thi đua yêu nước thật sự làm cho người Việt nhân ái hơn, trách nhiệm hơn, biết nâng đỡ nhau khi khó khăn... để người tử tế được tiếp sức, việc tử tế được nhân rộng.

Thứ chín, đổi mới công tác thi đua - khen thưởng theo hướng thực chất, công khai, minh bạch, kịp thời. Khen thưởng phải đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, ưu tiên cơ sở, người lao động trực tiếp. Tổng Bí thư quán triệt kiên quyết chống hình thức trong các phong trào thi đua.