"Cơ hội lịch sử, thành tựu lịch sử mang ý nghĩa sắp xếp lại giang sơn"

Hội nghị là dịp đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của năm 2025 và xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2026.

Thực hiện chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành Nội vụ đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ được giao để tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, chất lượng; phát huy tinh thần chủ động, tích cực gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc tham mưu, thực hiện nhiệm vụ.

Ngay từ đầu năm, Bộ Nội vụ đề ra phương châm hành động của năm 2025 là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, hiệu năng, hiệu quả”. Trên cơ sở đó, toàn ngành đã chủ động tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhiều chính sách quan trọng.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Bộ Nội vụ vừa tập trung tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương lớn của Đảng trên lĩnh vực nội vụ, vừa giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn bảo đảm yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt và chiến lược lâu dài.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Bộ Nội vụ Huân chương Lao động hạng Nhất (Ảnh: Mạnh Quân).

Bộ Nội vụ nêu 5 điểm nhấn nổi bật là: Thực hiện việc tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, ngành, bảo đảm hoạt động hiệu quả, thông suốt; Tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp; xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, trong đó trình Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua nhiều cơ chế, chính sách mang tính đột phá, chiến lược.

Cùng với đó là những kết quả đạt được trong việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa Chính phủ với các bộ, ngành, với địa phương; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, người nước ngoài, chuyên gia nước ngoài; thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Bộ, ngành Nội vụ.

Bên cạnh đó, cùng với việc chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, Bộ, ngành Nội vụ đã chú trọng chỉ đạo, tập trung nguồn lực triển khai các nhiệm vụ được giao bổ sung.

Theo Hệ thống theo dõi nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ Nội vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện 183 nhiệm vụ, trong đó, đã hoàn thành 160 nhiệm vụ, đang tiếp tục thực hiện 23 nhiệm vụ, không có nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành.

