Tổng Bí thư thán phục những con người bình dị làm nên kỳ tích

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, được tổ chức định kỳ.

Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong giai đoạn 2021-2025; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2026-2030.

Với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, đại hội thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao của Đảng và Nhà nước trong việc tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước; coi thi đua là giải pháp quan trọng để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đây cũng là dịp để tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu; các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến - những người đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần cống hiến và sức sáng tạo của con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương báo cáo cơ cấu, thành phần đại biểu tham dự Đại hội (Ảnh: Phạm Thắng).

Trước đó tại phiên trù bị, báo cáo về thành phần cơ cấu, chất lượng đại biểu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho biết - tổng số đại biểu về dự đại hội là 2.223 người, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức; được thành lập thành 105 đoàn đại biểu.

Trong 2.025 đại biểu chính thức có các đại biểu là cá nhân Anh hùng, đại diện các tập thể Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đến nay.

Về cơ cấu đại biểu, ngành kinh tế có 663 đại biểu (chiếm 32,7%); ngành an ninh, quốc phòng 338 đại biểu (chiếm 19,2%); ngành văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế 640 đại biểu (chiếm 31,6%); các lĩnh vực khác 334 đại biểu, chiếm 16,5%. Bên cạnh đó, đại biểu cá nhân là 1.733, đại diện các tập thể là 292.

Phần lớn là các điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước; chủ yếu là những người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố, chiếm 65,5% tổng số đại biểu tham dự đại hội.

Trong số 2.025 đại biểu chính thức có 105 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh đó, 139 đại biểu đại diện tập thể hoặc cá nhân Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động được phong tặng từ năm 2021 đến nay; 86 đại biểu đại diện Chiến sĩ thi đua toàn quốc được phong tặng từ năm 2021 đến nay; 36 đại biểu đại diện cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 198 đại biểu là người dân tộc thiểu số (chiếm 9,8%); 41 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có công lao, đóng góp với Việt Nam.

Tham dự đại hội còn có 138 đại biểu tiêu biểu đại diện các ngành nghề, các lĩnh vực.

Như vậy, có 1.282 đại biểu là các điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, chủ yếu là người trực tiếp lao động sản xuất trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố sẽ được vinh danh tại Đại hội.

Bên cạnh chương trình đại hội chính thức, nhiều hoạt động phong phú được tổ chức trước, trong và sau đại hội như: Triển lãm ảnh, trưng bày thành tựu phát triển kinh tế - xã hội; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; giao lưu, tôn vinh các điển hình tiên tiến, qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng tinh thần thi đua yêu nước trong toàn xã hội.

14 đại biểu của Bộ Nội vụ dự Đại hội thi đua yêu nước Bộ Nội vụ có 14 đại biểu vinh dự tham dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ XI, gồm: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Nguyên Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh. Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Thị Tú Thanh. Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế Vũ Hải Nam. Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn. Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ Thang Thị Hạnh. Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng. Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội Phạm Trường Giang. Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình. Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Đỗ Chí Dũng. Quyền Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Bùi Huy Tùng. Tổng Biên tập Báo Dân trí Phạm Tuấn Anh. Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Hà Thị Minh Đức. Trưởng phòng Phòng Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông, Văn phòng Bộ Đỗ Văn Phong.

Ảnh: Hải Long