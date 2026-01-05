Năm 2026, viên chức có thể làm việc đến 66,5 tuổi mới nghỉ hưu

Viên chức trình độ cao một số ngành được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn quy định (Ảnh minh họa: NVCC).

Tuổi nghỉ hưu của người lao động được quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động, triển khai thực hiện tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP (quy định về tuổi nghỉ hưu).

Theo Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình.

Trước năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 60 tuổi, lao động nữ là 55 tuổi. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ.

Sau năm 2021, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Lộ trình tăng tuổi hưu kéo dài cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu trên, năm 2026, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 61 tuổi 6 tháng, lao động nữ là tròn 57 tuổi.

Tuy nhiên, Điều 6 Nghị định 135/2020/NĐ-CP cũng quy định người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi quy định trên khi thỏa thuận với người sử dụng lao động.

Đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, điều kiện để nghỉ hưu ở tuổi cao hơn được quy định tại Nghị định số 50/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, theo Điều 2 Nghị định 50/2022/NĐ-CP, những viên chức được phép nghỉ hưu ở tuổi cao hơn quy định là: Viên chức có học hàm Giáo sư, Phó giáo sư; viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo là Tiến sĩ hoặc chuyên khoa II; giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần; viên chức có chuyên môn, kỹ thuật cao trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Viên chức có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nếu đơn vị mà viên chức này công tác có nhu cầu. Đồng thời, viên chức phải đảm bảo có đủ sức khỏe; không đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền và có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác.

Điều 3 Nghị định 50/2022/NĐ-CP quy định viên chức có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn quy định về tuổi nghỉ hưu nhưng không quá 5 năm (60 tháng), tính từ thời điểm viên chức đủ tuổi nghỉ hưu.

Như vậy, trong năm 2026, tuổi nghỉ hưu cao nhất của viên chức thuộc diện trên là 66 tuổi 6 tháng đối với nam, tròn 62 tuổi đối với nữ.

Trong thời gian nghỉ hưu ở tuổi cao hơn quy định, viên chức chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và không được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo.