Hai mức quà Tết 2026 tặng hơn 1,65 triệu người có công

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký ban hành Quyết định số 01 về việc tặng quà cho người có công với cách mạng.

Theo nội dung Quyết định số 01, việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán là hoạt động được thực hiện thường niên, thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước đối với những người đã có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, độc lập, tự do của dân tộc.

Cựu chiến binh ở TPHCM luyện tập diễu hành chuẩn bị cho lễ 30/4/2025 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Quyết định quy định hai mức quà Tết, gồm 600.000 đồng và 300.000 đồng, tùy theo từng nhóm đối tượng người có công.

Mức quà 600.000 đồng được tặng những người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, gồm người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng.

Ngoài ra, thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng và thân nhân của hai liệt sỹ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng cũng thuộc nhóm được nhận mức quà 600.000 đồng.

Mức quà 300.000 đồng được tặng người có công với cách mạng, như thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt, tù đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Bên cạnh đó, đại diện thân nhân liệt sỹ và người thờ cúng liệt sỹ (trường hợp liệt sỹ không còn thân nhân) cũng được nhận quà Tết của Chủ tịch nước theo mức 300.000 đồng/người.

Theo dự toán kèm theo Tờ trình của Chính phủ, tổng số người có công và thân nhân được nhận quà Tết của Chủ tịch nước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 là 1.651.056 người. Tổng kinh phí thực hiện là hơn 502,7 tỷ đồng, được bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2026.

Chủ tịch nước giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.