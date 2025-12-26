Cá nhân ưu tú, tiêu biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương - nhấn mạnh tại phiên trù bị của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra chiều 26/12.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và các đại biểu dự phiên trù bị (Ảnh: Phạm Thắng).

Tham dự phiên trù bị có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 2.025 đại biểu chính thức là những điển hình tiên tiến tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước.

Tại phiên trù bị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình báo cáo cơ cấu, thành phần đại biểu tham dự đại hội.

Theo báo cáo tại phiên trù bị, tổng số đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức; được thành lập thành 105 đoàn đại biểu.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương báo cáo cơ cấu, thành phần đại biểu tham dự Đại hội (Ảnh: Phạm Thắng).

Trong 2.025 đại biểu chính thức có 105 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 139 đại biểu là cá nhân và đại diện tập thể “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” được phong tặng từ năm 2021 đến nay (trong đó có 21 cá nhân).

Bên cạnh đó còn có 86 đại biểu đại diện Chiến sĩ thi đua toàn quốc được phong tặng từ năm 2021 đến nay; các đại biểu đại diện cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dự đại hội còn có đại biểu là người dân tộc; đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có công lao, đóng góp với Việt Nam; đại biểu tiêu biểu đại diện các ngành nghề, các lĩnh vực.

Các đại biểu dự phiên trù bị (Ảnh: Phạm Thắng).

Đặc biệt, theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, có 1.326 đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, chủ yếu là người trực tiếp lao động sản xuất trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố, chiếm 65,5%.

Trong các đại biểu tham dự, đại biểu cao tuổi nhất là nguyên Phó Chủ tịch nước, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi và 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất (11 tuổi).

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là những cá nhân ưu tú, tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước của bộ, ban, ngành, địa phương; có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, có sức khỏe để tham gia Đại hội.

Theo báo cáo của các đoàn, các đại biểu đã về dự đầy đủ, đúng thành phần, số lượng.

Các đại biểu dự phiên trù bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI (Ảnh: Phạm Thắng).

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025; tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng thời, tại đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới, tạo khí thế, động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026 - 2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.