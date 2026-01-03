Điểm mới về trợ cấp tuất một lần trong năm 2026

Ai được nhận trợ cấp tuất một lần?

Theo quy định hiện hành, chế độ tử tuất dành cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bao gồm 2 chế độ cơ bản là: Trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất.

Đối với chế độ trợ cấp tuất, thân nhân người lao động qua đời chỉ được nhận một trong hai hình thức là trợ cấp tuất hằng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần. Trong đó, trợ cấp tuất một lần là chế độ được nhiều người lựa chọn.

Khi người lao động qua đời, thân nhân của họ được hưởng chế độ tử tuất (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Trong năm 2026, chế độ tử tuất dành cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội được áp dụng theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần và mức trợ cấp được quy định tại Điều 88 và Điều 89.

Theo Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, có 2 trường hợp mà người qua đời (hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết) thì thân nhân được xét hưởng trợ cấp tuất một lần.

Thứ nhất là người đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Thứ hai là người đang hưởng hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu; người đang hưởng hoặc đang tạm dừng hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

Thân nhân của những người trên được hưởng trợ cấp tuất một lần nếu thuộc 1 trong 4 trường hợp sau.

Thứ nhất là người qua đời có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không đủ 15 năm.

Thứ hai là thuộc một trong các trường hợp thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng nhưng không có thân nhân đủ điều kiện để hưởng tiền tuất hằng tháng.

Thứ ba là thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng nhưng có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần.

Thứ tư là trường hợp không có thân nhân được hưởng trợ cấp tuất thì trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Cách tính mức trợ cấp

Mức trợ cấp tuất một lần được xác định theo 3 nhóm, quy định tại Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.

Nhóm thứ nhất là đối với thân nhân của người đang tham gia bảo hiểm xã hội, khi qua đời có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không đủ 15 năm.

Với nhóm này, mức trợ cấp tuất một lần bằng mức trợ cấp tuất cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội nhân với số năm đóng bảo hiểm xã hội. Mức tối thiểu là 3 tháng bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Mức trợ cấp tuất cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng 1,5 tháng bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014; bằng 2 tháng bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Nhóm thứ hai là đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu chết.

Với nhóm này, mức trợ cấp tuất một lần được tính theo thời gian người chết đã hưởng lương hưu.

Trong trường hợp người chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì mức trợ cấp tuất một lần bằng 48 tháng lương hưu của tháng đang hưởng.

Trong trường hợp chết từ tháng thứ ba trở đi thì cứ mỗi tháng mức trợ cấp tuất một lần giảm 0,5 tháng lương hưu (so với mức trợ cấp 48 tháng). Mức tối thiểu là 3 tháng lương hưu của tháng đang hưởng.

Nhóm thứ ba là đối với thân nhân của người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần trước khi chết.

Với nhóm này, mức trợ cấp tuất một lần bằng 3 tháng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng của tháng đang hưởng.