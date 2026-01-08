Mức trợ cấp thương binh năm 2026

Thương binh được nhận trợ cấp hằng tháng (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Trong năm 2026, mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng được thực hiện theo Nghị định 77/2024/NĐ-CP. Theo đó, mức chuẩn để tính chế độ trên là 2.789.000 đồng.

Căn cứ vào mức chuẩn trên, tại Phụ lục II, Nghị định 77/2024/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

Theo phụ lục này, trong năm 2026, mức trợ cấp cao nhất dành cho thương binh với tỷ lệ tổn thương cơ thể 100% là 8.941.000 đồng/tháng.

Cụ thể mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong năm 2026 như sau: