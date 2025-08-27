"Người Nội vụ tự hào cùng đất nước hiện thực hóa khát vọng lớn"

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ nhiều tâm huyết, tình cảm tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Nội vụ, chiều 27/8.

Dấu ấn có ý nghĩa lịch sử, mang tầm thời đại

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, Bộ và ngành Nội vụ tự hào đã nỗ lực góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, mang tầm thời đại của đất nước với những dấu ấn đậm nét và nổi bật.

Đầu tiên, Bộ trưởng nhấn mạnh việc gánh vác sứ mệnh lịch sử góp phần bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, xây dựng chính quyền kháng chiến, kiến quốc, đấu tranh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Nội vụ (Ảnh: Hữu Khoa).

Ngay sau cách mạng tháng Tám, Bộ đã nỗ lực xây dựng nền tảng đầu tiên của nền hành chính nhà nước với các sắc lệnh về chính quyền nhân dân và các Ủy ban kháng chiến, phá bỏ những tàn tích của chính quyền thực dân phong kiến; cùng Chính phủ xây dựng khối đoàn kết dân tộc để chống thù trong, giặc ngoài, diệt giặc đói, diệt giặc dốt, tổ chức thành công cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc…

Bên cạnh đó, Bộ đã tham mưu xây dựng nền hành chính nhà nước thống nhất trong cả nước và góp phần rất quan trọng cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hội nhập quốc tế.

Bước vào công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986, với tên gọi là Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ đã tham mưu đẩy mạnh cải cách nền hành chính quốc gia, thích ứng với yêu cầu mới, đưa nền hành chính từ mô hình bao cấp sang quản lý bằng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Nội vụ điểm kết quả trong việc tham mưu thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, kiến tạo một diện mạo mới, động lực mới của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương.

Điều này thể hiện qua việc Bộ và toàn ngành gánh vác sứ mệnh lịch sử tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy nền hành chính nhà nước và sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trên cơ sở kế thừa thành quả và kinh nghiệm sắp xếp tổ chức bộ máy qua các thời kỳ, nhất là từ năm 2018 đến năm 2024 (sau khi có Nghị quyết 18, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII).

Chính phủ thực sự tinh gọn với 14 Bộ, 3 cơ quan ngang bộ, 5 cơ quan thuộc chính phủ. Ở địa phương, từ 63, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sắp xếp thành 34 tỉnh, thành phố trực thuộc; từ 11.160 đơn vị hành chính cấp xã (năm 2020), qua 2 đợt sắp xếp và đặc biệt năm 2025 cấp xã còn 3.321 đơn vị.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trình bày diễn văn kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Nội vụ (Ảnh: Hải Long).

Bên cạnh xây dựng chế độ công vụ phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, Bộ Nội vụ đã phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn", chăm lo cho người có công với cách mạng, khẳng định tính ưu việt của chế độ ta.

Từ Sắc lệnh 20 năm 1947 ban hành chế độ "lương hưu thương tật" đối với thương binh, chế độ chính sách đối với gia đình "tử sĩ", phong trào đón thương binh về làng năm 1951, đến Pháp lệnh ưu đãi người có công là một bước tiến lớn để hoàn thiện chế độ, chính sách cho người có công với nước.

"Qua đó, chúng ta đã dành sự quan tâm chăm lo đặc biệt về đời sống vật chất và tinh thần cho trên 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, gần 140.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 600.000 thương binh, bệnh binh, cùng hàng triệu người là thân nhân liệt sĩ, người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bị địch bắt tù đày, nhiễm chất độc hóa học...

Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" đã trở thành giá trị tinh thần và cốt cách văn hóa tri ân của người Việt, lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội đối với người có công với đất nước", Bộ trưởng khái quát.

Trong chặng đường lịch sử 80 năm, Bộ Nội vụ xây dựng và phát huy vai trò của lao động, việc làm, tạo nền tảng vững chắc, chủ thể sáng tạo là sức mạnh trường tồn của dân tộc. Bên cạnh đó, hệ thống chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội ngày càng hoàn thiện, tạo nền tảng vững chắc cho tiến bộ và công bằng xã hội qua từng giai đoạn cách mạng.

Mặt khác, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực thôi thúc, cổ vũ toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng làm nên những kỳ tích to lớn qua các thời kỳ cách mạng.

Tiên phong kiến tạo thể chế, xung kích trên mặt trận cải cách hành chính

Trong hành trình 80 năm qua, Bộ trưởng nhận định, dù ở bất kỳ giai đoạn nào, trong hoàn cảnh khó khăn nào, tuy chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tên gọi có sự thay đổi theo yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng mỗi thời kỳ, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, ngành Nội vụ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, giao phó.

"Ngành luôn tiên phong trong việc kiến tạo thể chế, xây dựng nền tảng cho nền hành chính nhà nước vững mạnh và một xã hội tiến bộ, công bằng; xung kích, trung tâm trên mặt trận cải cách hành chính, khơi thông nguồn lực cho phát triển; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với mục tiêu góp phần "trồng cây, vun gốc" cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng hệ thống chính sách tiền lương, an sinh xã hội, chăm lo cho người có công với cách mạng, kiến tạo thị trường lao động bền vững và phát triển, góp phần rất quan trọng vào thành tựu to lớn của đất nước như ngày nay", Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, 80 năm qua là hành trình đầy tự hào của “Người Nội vụ”, khi luôn được đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân đi qua những thời khắc lịch sử (Ảnh: Hải Long).

Ghi nhận thành tựu của ngành trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Đảng, Nhà nước đã trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như: 2 lần Huân chương Sao vàng; 3 lần Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều danh hiệu cao quý khác cùng hàng trăm tập thể, hàng ngàn cá nhân của ngành được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Đặc biệt, tại buổi lễ trọng thể này, cùng với không khí của ngày hội lớn - Đại hội thi đua yêu nước, Bộ trưởng báo tin vui, Bộ Nội vụ vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và một số tập thể, cá nhân được vinh danh hôm nay. Đây là sự đánh giá, ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với ngành Nội vụ trong những năm qua, tiếp thêm cho toàn ngành niềm tự hào và vinh quang.

Điểm tựa cho bước phát triển đột phá

Để có được những thành tựu to lớn trong 8 thập kỷ qua, tại diễn đàn trọng thể của ngành, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, đứng đầu là Tổng Bí thư; sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; sự nỗ lực, cống hiến của các lãnh đạo ngành Nội vụ, ngành LĐ-TB&XH và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động qua các thời kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Nội vụ (Ảnh: Hữu Khoa).

"Đặc biệt trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc cố Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại của dân tộc, người đặt nền móng đầu tiên cho ngành Nội vụ Việt Nam với bài học sâu sắc về tư duy tổ chức nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Chúng ta kính cẩn cùng thắp nén tâm nhang tri ân cố Bộ trưởng Huỳnh Thúc Kháng, cố Bộ trưởng Tôn Đức Thắng, cố Bộ trưởng Phan Kế Toại, cố Bộ trưởng Nguyễn Văn Tố, Lê Văn Hiến và các thế hệ lãnh đạo tiền bối của Bộ, những người đã xây nền móng vững chắc, tạo nên bản lĩnh, tinh thần phụng sự và truyền thống vẻ vang, rất đỗi tự hào của ngành Nội vụ hôm nay", Bộ trưởng xúc động nghẹn lời.

Hành trình 80 năm qua, Bộ Nội vụ tự hào được kế thừa và phát huy một di sản vô cùng to lớn, được bồi tụ, vun đắp và trao truyền những bài học lớn từ lớp lớp thế hệ đi trước. Truyền thống tốt đẹp hòa quyện với những bài học sâu sắc là hành trang vững chắc, là mạch nguồn để ngành Nội vụ tự tin đồng hành, tiến bước cùng đất nước thực hiện thắng lợi mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Đất nước Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều vận hội lớn nhưng cũng không ít thách thức đan xen. Theo Bộ trưởng, "tương lai thuộc về những dân tộc biết ấp ủ khát vọng lớn và chung tay hành động vì lợi ích chung" mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định nhằm thôi thúc khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Cùng đất nước hiện thực hóa khát vọng đó, Bộ trưởng khẳng định, Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ, liên thông hệ thống thể chế với tinh thần thể chế là đột phá đi trước, mở đường, dẫn dắt các lĩnh vực của ngành, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế; xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả; củng cố và tăng cường thành quả cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp phục vụ nhân dân và kiến tạo, phát triển đất nước; cải cách mạnh mẽ, hiệu quả chế độ công vụ, công chức…

Những thành tựu to lớn đã đạt được trong 80 năm qua cùng vị thế, tầm vóc đã được khẳng định là tài sản vô cùng quý giá, là điểm tựa cho bước phát triển trong tương lai của ngành Nội vụ.

Với tất cả niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành, với tấm lòng trân trọng và biết ơn đối với các thế hệ đi trước với khát vọng cống hiến vì sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ phát huy truyền thống 80 năm vinh quang, cùng nhau đoàn kết, chung sức, đồng lòng viết tiếp những trang sử vẻ vang, cùng đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, hùng cường, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

