Mẹ đơn thân giành giật sự sống cho con trai mắc bệnh hiểm nghèo

Cơn ác mộng của người mẹ trẻ

Cơn ác mộng ập đến với chị Ngô Thị Hồng Kiều (SN 1989, ngụ tổ 10, ấp 4, xã Xuân Bắc, tỉnh Đồng Nai) vào đầu tháng 7/2023. Khi đang làm việc ở xưởng may, chị nhận được điện thoại của cô giáo báo tin con trai là bé Ngô Huỳnh Thiên Phúc (SN 2021) ăn vào là nôn, nằm lịm đi, ngủ li bì.

Hơn 2 năm qua, bé Thiên Phúc phải trải qua nhiều đợt hóa trị (Ảnh: Tùng Nguyên).

Chị Kiều tức tốc đưa bé Phúc đi cấp cứu ở Bệnh viện Đồng Nai. Tuy nhiên, các bác sĩ nghi ngờ trong đầu bé có khối u nên đề nghị chuyển tới Bệnh viện Nhi đồng 2 để điều trị. Kết quả xét nghiệm sau đó phát hiện Phúc có khối u ở thùy nhộng. Khối u ảnh hưởng đến chức năng vận động nên gần 2 tuổi mà Phúc chưa biết đi.

Ngày 17/8/2023, Phúc được phẫu thuật lấy u thùy nhộng. Sau ca mổ, chị Kiều chưa kịp mừng thì bác sĩ điều trị thông báo, Phúc mắc u nguyên bào ống tủy loại nhiều nốt, cần chuyển sang Bệnh viện Ung bướu để hóa trị.

Nghe tin, chị Kiều ngã khuỵu, bật khóc, xót xa cho số phận quá trớ trêu của 2 mẹ con. Phúc là đứa con chị có được sau một phút yếu lòng. Không được nhà chồng thừa nhận, chị Kiều dồn trọn tình yêu thương cho con, chỉ mong 2 mẹ con nương tựa nhau mà sống. Thế nhưng, đứa con duy nhất và cũng là niềm vui sống của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo.

Thiên Phúc là hy vọng và niềm vui sống của chị Kiều (Ảnh: Tùng Nguyên).

Chị Kiều kể: “Em có thai đúng thời điểm nghỉ làm vì dịch bệnh Covid-19. Sinh xong, em xin rút bảo hiểm xã hội một lần để lấy tiền lo cho con. Khi con gửi trẻ được, em mới đi làm lại”.

Thân gái một mình nuôi con nhỏ ở nhà trọ, đồng lương công nhân hầu như chỉ đủ trả các khoản kinh phí thuê phòng trọ, mua sữa và tiền gửi trẻ nên chị Kiều phải tiết kiệm từng đồng. Vì vậy, khi bé Thiên Phúc phát bệnh, chị gần như không có khoản dự phòng nào.

Hơn 1 tháng bé Thiên Phúc phải cấp cứu và trải qua đợt phẫu thuật đầu tiên, chị Kiều được anh chị em, đồng nghiệp hỗ trợ mới có tiền lo cho con. Khi nghe bác sĩ thông báo con phải hóa trị cả năm trời, chị gần như rơi vào bế tắc.

“Thấy con nguy kịch, em gọi điện cầu cứu khắp nơi. Ai quen biết em đều gọi mượn tiền, rồi nhờ anh chị em vay giúp mới dám cho con đi hóa trị”, chị Kiều chia sẻ.

Bước cuối cùng để cứu con

Rất may, sau 2 chu kỳ hóa trị, bệnh tình của bé Phúc thuyên giảm nhanh. Bé đã có thể chập chững tập đi những bước đầu tiên. Những bước chân tuy còn run rẩy nhưng chứa đựng tất cả hy vọng của người mẹ trẻ.

Nhờ đáp ứng thuốc tốt nên sau 6 chu kỳ hóa trị, Phúc được chuyển sang giai đoạn duy trì. Chị Kiều thu xếp đưa con về nhà trọ ở Đồng Nai, vừa chăm con vừa tìm việc làm để có tiền sinh hoạt và trả dần các khoản nợ.

Chị Kiều không biết xoay xở đâu ra tiền để đưa bé Phúc đến Bệnh viện Trung ương Huế xạ trị gây mê (Ảnh: Tùng Nguyên).

Thế nhưng, số phận dường như vẫn muốn thử thách 2 mẹ con. Tháng 8/2024, khi chị Kiều vừa nhen nhóm hy vọng thì bé Phúc lại có các biểu hiện nôn ói, mệt mỏi giống khi phát bệnh. Lo sợ, chị đưa con đi bệnh viện tái khám và bàng hoàng khi bác sĩ cho biết khối u tái phát và di căn.

Một lần nữa, Thiên Phúc bước vào những đợt hóa trị theo phác đồ mới, mạnh hơn và kéo dài hơn, đồng thời tiếp tục lên bàn mổ để lấy khối u. Để kịp thời cứu con, chị Kiều lại xoay xở vay mượn khắp nơi, thậm chí chấp nhận vay lãi suất cao.

Đến cuối năm 2025, sau khi hoàn tất phác đồ điều trị mới, bệnh tình của Phúc ổn định, được chuyển sang giai đoạn xạ trị ngăn ngừa di căn.

Do bé Phúc còn nhỏ, chưa có ý thức hợp tác trong quá trình điều trị nên bác sĩ chỉ định ra Bệnh viện Trung ương Huế để xạ trị gây mê. Tuy nhiên, bước cuối cùng này để cứu con lại trở thành gánh nặng quá sức đối với chị Kiều.

“Em hỏi các mẹ có con từng ra Huế xạ trị thì biết chi phí đi lại, ăn ở và dịch vụ điều trị lên tới mấy chục triệu đồng. Em chưa biết kiếm đâu ra khoản tiền lớn ấy. Giờ em không làm ra tiền, lại đang nợ hơn 180 triệu đồng, trong đó có khoản nợ phải trả lãi hơn 3 triệu/tháng...

Người quen ai cũng biết hoàn cảnh của em nên không còn dám cho vay nữa. Em không có tài sản để cầm cố, đã vay tín dụng nhiều nơi nên cũng không thể vay thêm, còn vay lãi nóng bên ngoài thì em không dám”, chị Kiều thở dài cho biết.

Mấy năm qua, chị Kiều vay mượn khắp nơi để điều trị bệnh cho con (Ảnh: Tùng Nguyên).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Sáu, Trưởng ấp 4, xã Xuân Bắc (tỉnh Đồng Nai), cho biết: “Gia đình chị Kiều rơi vào khó khăn từ khi con trai mắc bệnh hiểm nghèo. Địa phương đã tạo mọi điều kiện hỗ trợ chị Kiều trong quá trình điều trị bệnh cho con; thăm hỏi, tặng quà những đợt lễ, Tết... Tuy nhiên, kinh phí điều trị cho cháu bé quá lớn”.

Theo ông Sáu, trước đây chị Kiều làm công nhân, thu nhập đủ trang trải cuộc sống, không quá khó khăn. Tuy nhiên, từ khi con mắc bệnh, chị phải nghỉ làm để chăm sóc con. Chi phí điều trị cao, quá trình trị bệnh cho cháu Phúc kéo dài khiến chị Kiều lâm vào cảnh kiệt quệ.