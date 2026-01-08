Hướng dẫn chi tiết cách đóng bảo hiểm bắt buộc theo lương tối thiểu mới

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM vừa ban hành thông báo về mức đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTN-BNN) áp dụng kể từ ngày 1/1.

Theo BHXH TPHCM, bắt đầu từ ngày 1/1, mức lương tối thiểu mới áp dụng theo bảng sau:

Do đó, người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với mức lương tối thiểu mới trên.

Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết có lợi hơn cho người lao động (trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học tập, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu; trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 5%; trả lương công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 7%…) phải tiếp tục thực hiện.

Đối với trường hợp do điều chỉnh địa bàn áp dụng mà mức lương tối thiểu thấp hơn mức lương tối thiểu cũ (mức trước ngày 1/1/2026) thì người sử dụng lao động phải tiếp tục thực hiện mức lương tối thiểu cũ đối với những người lao động được tuyển dụng từ ngày 31/12/2025 trở về trước cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Các đơn vị thực hiện thủ tục tại cơ quan BHXH (Ảnh: BHXH TPHCM).

Sau khi rà soát và điều chỉnh, đơn vị nộp hồ sơ điều chỉnh mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người lao động theo quy định.

Trên cơ sở hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan BHXH sẽ tự điều chỉnh mức lương cao nhất tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đối với người đã kê khai đúng mức lương và phụ cấp lương, đơn vị không phải nộp hồ sơ. Trường hợp chưa kê khai đúng, BHXH TPHCM đề nghị đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh theo đúng quy định.

Đối với các trường hợp đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo mức lương thấp nhất, các đơn vị phải nộp hồ sơ điều chỉnh phù hợp với mức lương tối thiểu mới trước ngày 25/1.

Sau thời hạn này, đơn vị chưa nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương thấp nhất thì cơ quan BHXH sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN thấp nhất bằng mức lương tối thiểu mới cho đến khi nhận được hồ sơ điều chỉnh.