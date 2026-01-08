Nhóm công chức được hỗ trợ hơn 1,7 triệu đồng/tháng từ năm 2026

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 52 của HĐND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Quyết định và Nghị quyết nói trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1.

Nhóm công chức ở Trung tâm phục vụ hành chính công tại Đồng Nai được nhận tiền hỗ trợ thêm mỗi tháng (Ảnh: MH).

Theo Nghị quyết số 52, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã được hỗ trợ 1.760.000 đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ này không được tính để đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, nhóm này còn được hỗ trợ trang phục 2 bộ/người/năm, với mức 2 triệu đồng/bộ. Nghị quyết nêu rõ không hỗ trợ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức đã được cấp trang phục riêng của ngành và nhân sự của doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ hỗ trợ.

UBND tỉnh Đồng Nai giao thủ trưởng các sở, ban, ngành có trách nhiệm ban hành quyết định phân công nhân sự làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, để làm căn cứ xác định số lượng người được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 118 của Chính phủ.

Thủ trưởng các đơn vị thực hiện chi trả, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ đúng quy định và chịu trách nhiệm hoàn trả kinh phí trong trường hợp chi trả sai chế độ, chính sách thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụng.

Đối với cấp xã, chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc ban hành quyết định cử nhân sự thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, theo dõi và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã theo yêu cầu công việc thực tế tại địa phương, áp dụng từ ngày 1/1; đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi việc bố trí nhân sự và hoàn trả kinh phí nếu để xảy ra chi trả sai quy định.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính bố trí, phân bổ kinh phí, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chi trả và thanh quyết toán theo quy định; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Văn phòng UBND tỉnh căn cứ kết quả thực hiện Nghị quyết, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc đến UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết (nếu có).