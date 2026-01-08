Cách tính lương hưu ở cả 2 khu vực công và tư

Người dân TPHCM nhận lương hưu (Ảnh: BHXH TPHCM).

Bà P.T.X.Thu (ngụ tỉnh Lâm Đồng) làm giáo viên mầm non từ tháng 9/1989 đến tháng 9/2025 thì nghỉ hưu. Tuy nhiên, bà Thu chỉ được đóng bảo BHXH từ tháng 1/2001 đến ngày nghỉ hưu. Trong năm 2016, bà được truy đóng BHXH từ ngày 1/1/1995 đến ngày 31/12/2000 (6 năm).

Gửi câu hỏi đến Cổng thông tin Chính phủ, bà Thu thắc mắc về cách tính lương hưu cho bà. Theo bà Thu, cơ quan BHXH tính mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của bà bằng cách lấy tổng lương 6 năm truy đóng BHXH cộng với 6 năm đóng BHXH cuối cùng rồi chia cho 12 năm (144 tháng).

Theo bà Thu, cách tính trên gây thiệt thòi cho bà. Bà cho rằng, cơ quan chức năng đã hỗ trợ cho truy đóng BHXH thì nên tính lương hưu theo diện người lao động tham gia BHXH từ ngày 1/1/1995, chỉ tính bình quân của tiền lương đóng BHXH 6 năm cuối (quy định dành cho người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định).

Trả lời bà Thu, BHXH tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Bà Thu sinh ngày 11/12/1968, có thời gian công tác đóng BHXH là 30 năm 8 tháng, trong đó có 6 năm đóng BHXH theo mức tiền lương do người sử dụng lao động quyết định (từ tháng 1/1995 đến tháng 12/2000); có 24 năm 8 tháng đóng BHXH theo hệ số tiền lương do Nhà nước quy định (từ tháng 1/2001 đến tháng 8/2025)”.

Với thời gian tham gia như trên, BHXH cơ sở Bảo Lộc 2 đã giải quyết cho bà Thu hưởng chế độ lương hưu từ ngày 1/9/2025 với tỷ lệ phần trăm để tính lương hưu là 75% bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH, số tiền lương hưu được hưởng là gần 7,8 triệu đồng/tháng.

Theo BHXH tỉnh Lâm Đồng, với thời gian tham gia BHXH như trên, mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của bà Thu được tính theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn đóng BHXH theo hệ số tiền lương do Nhà nước quy định của bà Thu được tính bình quân của 6 năm cuối đóng BHXH.

Giai đoạn đóng BHXH theo mức tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được tính bình quân của toàn bộ thời gian tham gia BHXH theo mức tiền lương do người sử dụng lao động quyết định (6 năm đầu, từ tháng 1/1995 đến tháng 12/2000).

Tại Điều 16 Thông tư số 12/2025/TT-BNV, Bộ Nội vụ quy định cách tính mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần, hưởng BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần.

Trong đó, Điểm b Khoản 3 Điều 16 quy định cụ thể cách tính đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định (như trường hợp bà Thu).

Theo đó, mức bình quân = (Tổng số tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định + Tổng số tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của các tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định) / Tổng số tháng đóng BHXH.

Căn cứ công thức tính này, mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của bà Thu được tính = (Tổng số tiền lương 6 năm cuối đóng BHXH + Tổng số tiền lương 6 năm đầu đóng BHXH) / 144 tháng (12 năm).

Vì vậy, BHXH tỉnh Lâm Đồng khẳng định tiền lương hưu hằng tháng của bà Thu đã được BHXH cơ sở Bảo Lộc 2 tính đúng theo quy định của pháp luật.