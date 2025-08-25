Bộ trưởng Bộ Nội vụ thành kính tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sáng nay (25/8), Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà làm trưởng đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Với lòng biết ơn sâu sắc, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà kính cẩn dâng nén hương thơm, dành phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với dân tộc Việt Nam.

Đại tướng không chỉ là vị tướng tài ba của dân tộc mà còn là Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Nội vụ - người đã đặt nền móng vững chắc cho ngành Nội vụ trong những ngày đầu thành lập nước.

Trước anh linh Đại tướng, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và hứa rằng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ mãi tự hào và nguyện noi theo tấm gương mẫu mực, sáng ngời của Đại tướng. Lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần cống hiến không mệt mỏi, và nhân cách cao cả của Đại tướng chính là kim chỉ nam cho các thế hệ đi sau.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Bộ Nội vụ).

Buổi lễ dâng hương là dịp để cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ ôn lại truyền thống vẻ vang của Bộ, tri ân những công lao to lớn của các thế hệ đi trước, đặc biệt là vị Bộ trưởng đầu tiên – Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đây không chỉ là hoạt động tưởng nhớ mà còn là sự nhắc nhở mỗi cá nhân tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần cách mạng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ Nhân dân.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911 tại làng An Xá, Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị). Ngày 28/8/1945, ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam được cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chủ tịch Hồ Chí Minh tin cậy giao Đại tướng Võ Nguyên Giáp giữ trọng trách Bộ trưởng Bộ Nội vụ, kiêm Bí thư Đảng đoàn Chính phủ, đặc trách quân sự.

Trong vai trò là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông đã tham gia xây dựng các thể chế cho nền hành chính dân chủ và pháp quyền, xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Trong hơn 6 tháng (từ 28/8/1945 đến 2/3/1946), Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp đã tham mưu cho Chính phủ ban hành trên 100 sắc lệnh, trong đó có khoảng 30 sắc lệnh có tính chất pháp quy hành chính trên nhiều ngành, lĩnh vực.

Điển hình là việc ký Nghị định số 14/NV, quy định về tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ. Dù thời gian giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ không lâu, nhưng những dấu ấn của Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ngành Nội vụ trong suốt 80 năm qua.