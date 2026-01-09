So sánh giá trị đội hình U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan

Trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á, dựa trên sự định giá của Transfermarkt, cho biết đội tuyển U23 Việt Nam hiện có tổng giá trị chuyển nhượng ước lượng vào khoảng 3,13 triệu euro (hơn 96 tỷ đồng). U23 Việt Nam xếp 11 trong tổng số 16 đội tham dự vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026.

Những cầu thủ có giá chuyển nhượng cao nhất trong đội hình U23 Việt Nam có tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và tiền vệ Khuất Văn Khang. Mỗi người trong số họ được Transfermarkt định giá 300.000 euro (hơn 9,2 tỷ đồng).

U23 Việt Nam được định giá cao hơn gấp đôi so với U23 Thái Lan (Ảnh: ASEAN Football).

Đối thủ mà U23 Việt Nam sắp đụng độ là U23 Kyrgyzstan có tổng giá trị chuyển nhượng ước lượng vào khoảng 3,78 triệu euro (hơn 116 tỷ đồng). Tổng giá trị chuyển nhượng của U23 Kyrgyzstan cao hơn tổng giá trị chuyển nhượng của U23 Việt Nam khoảng 20 tỷ đồng.

Con số này tương đương với giá trị chuyển nhượng của hai cầu thủ Đình Bắc và Khuất Văn Khang cộng lại. U23 Kyrgyzstan đứng thứ 9 trong danh sách 16 đội dự VCK U23 châu Á năm nay.

Dù có giá trị chuyển nhượng cao hơn, nhưng chưa chắc U23 Kyrgyzstan mạnh hơn so với U23 Việt Nam. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik đang dẫn đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên, nhờ trận thắng 2-0 trước U23 Jordan.

Đội trưởng Khuất Văn Khang là một trong hai cầu thủ được định giá cao nhất của U23 Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngược lại, U23 Kyrgyzstan trắng tay ở lượt trận đầu tiên, sau khi thua U23 Saudi Arabia 0-1 đêm 6/1. Nếu U23 Kyrgyzstan thua U23 Việt Nam vào tối mai (9/1), đội bóng trẻ đến từ Trung Á có nguy cơ bị loại sớm.

Đáng chú ý trong danh sách các đội dự VCK U23 châu Á 2026, U23 Thái Lan chỉ được định giá khoảng 1,45 triệu euro (hơn 44,5 tỷ đồng), xếp thứ 15. Giá trị chuyển nhượng ước lượng của U23 Thái Lan hiện chưa bằng một nửa so với giá trị đội hình U23 Việt Nam.

Dẫn đầu danh sách là đội bóng nhà giàu U23 Saudi Arabia. Đội chủ nhà của VCK U23 châu Á 2026 được định giá 9,2 triệu euro (hơn 282,5 tỷ đồng). Xếp nhì bảng là U23 Iran (9,13 triệu euro, hơn 280 tỷ đồng).

U23 Trung Quốc gây bất ngờ với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Họ được định giá 8,48 triệu euro (hơn 260,4 tỷ đồng). Đội bóng đến từ quốc gia tỷ dân này xếp trên cả U23 Hàn Quốc (6,98 triệu euro, hơn 214 tỷ đồng) lẫn U23 Nhật Bản (6,58 triệu euro, hơn 202 tỷ đồng).