Người có mức lương hơn 970 triệu đồng/tháng nhận thưởng Tết ra sao?

Hiện nay, nhiều tỉnh, thành đã công bố mức lương của năm 2025 và thưởng Tết năm 2026. Trong đó, bức tranh lương, thưởng của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp khá đa dạng.

Thưởng Tết tiền tỷ

Từ báo cáo của 3.802 doanh nghiệp với gần 700.000 công nhân, lao động, Sở Nội vụ TPHCM cho biết, mức lương bình quân của lao động trong 4 loại hình doanh nghiệp là 12,39 triệu đồng/tháng.

Trong đó, mức lương cao nhất thuộc về người lao động trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là hơn 972 triệu đồng/tháng. Tiếp đến là mức hơn 741 triệu đồng/tháng của lao động trong doanh nghiệp dân doanh.

Qua tổng hợp, Sở Nội vụ TPHCM nhận thấy, mức thưởng cao nhất thuộc doanh nghiệp ngành điện tử - công nghệ thông tin; chế biến thực phẩm; phát triển phần mềm; kinh doanh bất động sản... Các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ, các doanh nghiệp sử dụng lao động giản đơn có mức thưởng thấp hơn.

Thưởng Tết là khoản được người lao động mong chờ (Ảnh minh họa: Nguyễn Sơn).

Điều này thể hiện rõ qua mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chạm mức hơn 1,1 tỷ đồng. Kế đến, có người lao động trong loại hình doanh nghiệp này thưởng Tết Nguyên đán lên đến hơn 1,8 tỷ đồng. Đây cũng là mức thưởng Tết cao nhất từ phía các tỉnh, thành đã công bố.

Trong khi đó với hơn 3.182 doanh nghiệp báo cáo, Sở Nội vụ Hà Nội ghi nhận mức lương cao nhất và thưởng lớn nhất thuộc về doanh nghiệp dân doanh. Mức lương cao nhất là 230 triệu đồng/tháng, đồng thời mức thưởng Tết cao nhất là hơn 614 triệu đồng/người.

Bên cạnh đó, đối với khối doanh nghiệp FDI, đơn vị có mức tiền lương cao nhất là 225 triệu đồng/người/tháng. Đối với Tết Nguyên đán năm 2026, mức thưởng bình quân là 4,5 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 286 triệu đồng/người.

Từ báo cáo hơn 643.000 công nhân, lao động, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh thông tin, mức tiền lương cao nhất là 461 triệu đồng/người/tháng, thuộc khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cũng với loại hình doanh nghiệp này, mức thưởng cao nhất là 400 triệu đồng/người.

Doanh nghiệp cố gắng có thưởng Tết cho người lao động

Bên cạnh mức thưởng cao, nhiều địa phương cũng ghi nhận mức thưởng thấp nhất khoảng 100.000 đồng/người.

Trong 3.802 doanh nghiệp gửi báo cáo kế hoạch thưởng Tết năm 2026, Sở Nội vụ TPHCM cho biết có 719 doanh nghiệp (chiếm 18,91%) thông tin gặp khó trong việc thưởng Tết cho người lao động.

Nguyên nhân do hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm còn nhiều khó khăn, đơn hàng giảm, doanh nghiệp phải thu hẹp hoạt động, khó thu hồi công nợ, trả tiền lãi vay... ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cả năm và việc dự kiến thưởng.

Tuy nhiên, hầu hết doanh nghiệp đều quan tâm, chia sẻ, cố gắng thực hiện thưởng Tết cho người lao động theo quy chế thưởng, thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động.

Ngoài thưởng bằng tiền mặt, doanh nghiệp hỗ trợ thêm người lao động bằng nhiều hình thức khác (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Ngoài tiền thưởng Tết cho người lao động, nhiều doanh nghiệp có nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực cho người lao động như tặng quà Tết, phiếu mua hàng, lì xì, tổ chức xe đưa đón (hoặc hỗ trợ tiền tàu xe, tặng vé xe).

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp có kế hoạch tổ chức tất niên và thăm hỏi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn, tổ chức đón Tết cho người lao động chưa có điều kiện về quê trong dịp này.

Tại Hải Phòng, tiền lương bình quân tại các loại hình doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và doanh nghiệp dân doanh tiếp tục tăng. Mức tăng tiền lương bình quân tương ứng 4,4-4,5% so với năm trước.

Thành phố này chưa ghi nhận tình trạng nợ lương kéo dài đối với người lao động trong năm 2025. Kết quả này có được chủ yếu do tình hình sản xuất, kinh doanh của đa số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định. Các doanh nghiệp chủ động xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động, kế hoạch trả lương gắn với kết quả sản xuất, kinh doanh...