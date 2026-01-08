Loạt thủ tục đất đai quen thuộc được làm hoàn toàn trực tuyến

Hà Nội vừa phê duyệt phương án tái cấu trúc 27 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, liên thông và thực chất.

Quyết định do Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội ban hành, áp dụng đối với các thủ tục đất đai thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Việc tái cấu trúc được triển khai trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Nhiều thủ tục đất đai người dân thường làm được số hóa toàn trình

Theo quyết định, 27 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được đưa vào diện tái cấu trúc, trong đó có nhiều thủ tục phát sinh thường xuyên đối với hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư.

Đáng chú ý có các thủ tục như: tách thửa hoặc hợp thửa đất; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu; đăng ký biến động khi chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; cấp đổi, đính chính Giấy chứng nhận; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết thời hạn sử dụng đất.

Ngoài ra, các thủ tục liên quan đến thay đổi thông tin người sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất không phải xin phép, xác định lại diện tích đất ở đã cấp sổ trước đây, hoặc xử lý các trường hợp sử dụng đất có yếu tố lịch sử cũng được tổ chức lại quy trình giải quyết.

Việc tái cấu trúc nhằm bảo đảm các thủ tục này có thể được thực hiện theo hình thức trực tuyến liền mạch, thay vì kết hợp vừa điện tử vừa trực tiếp như trước.

Hà Nội hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, liên thông và thực chất (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Người dân không phải "chạy vòng" giữa nhiều cơ quan như trước

Thực tiễn thời gian qua cho thấy, dù đã tiếp nhận hồ sơ qua Cổng dịch vụ công, nhiều thủ tục đất đai vẫn buộc người dân phải đi lại nhiều lần. Người dân thường nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa, sau đó đến cơ quan thuế để nhận thông báo nghĩa vụ tài chính, quay lại cơ quan tiếp nhận để bổ sung chứng từ, rồi tiếp tục chờ giải quyết.

Quy trình mới được thiết kế lại theo hướng liên thông dữ liệu giữa các cơ quan. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính sẽ kết nối trực tiếp với cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính, tự động gửi thông báo đến tài khoản của người dân trên Cổng dịch vụ công, VNeID hoặc các nền tảng số của thành phố.

Người dân có thể thực hiện thanh toán nghĩa vụ tài chính bằng hình thức điện tử, không cần trực tiếp đến cơ quan thuế. Kết quả giải quyết thủ tục được trả bản điện tử hoặc chuyển phát qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ đã đăng ký.

Cách làm này được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí xã hội và hạn chế tình trạng người dân phải đi lại nhiều vòng cho cùng một thủ tục.

Giảm giấy tờ, tăng minh bạch trong giải quyết hồ sơ

Một điểm đáng chú ý khác của phương án tái cấu trúc là cho phép tái sử dụng dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu nhà nước. Người dân không phải nộp lại những giấy tờ mà cơ quan nhà nước đã có thông tin, như dữ liệu dân cư, đăng ký doanh nghiệp hoặc các hồ sơ đất đai đã từng giải quyết trước đó.

Đối với cá nhân đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID, nhiều trường hợp không cần ký số khi nộp hồ sơ. Hồ sơ, kết quả giải quyết được lưu trữ tập trung trong kho dữ liệu điện tử, phục vụ quản lý lâu dài và tra cứu khi cần thiết.

Quyết định cũng yêu cầu chuẩn hóa biểu mẫu điện tử, cho phép cán bộ xử lý ký số trực tiếp trên hệ thống, qua đó hạn chế sai sót trong quá trình luân chuyển hồ sơ, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch.

Theo kế hoạch, các đơn vị liên quan phải hoàn thành việc tích hợp, kết nối và kiểm thử hệ thống trong thời gian ngắn kể từ ngày quyết định được phê duyệt. Khi đi vào vận hành đồng bộ, loạt thủ tục đất đai quen thuộc sẽ được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, tạo thuận lợi rõ rệt cho người dân và tổ chức trên địa bàn Hà Nội.