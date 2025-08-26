Lãnh đạo, cán bộ Bộ Nội vụ viếng lăng, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 26/8, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ (28/8/1945-28/8/2025), Đại hội Thi đua yêu nước Lần thứ I (2025-2030), lãnh đạo, cán bộ Bộ cùng làm lễ viếng lăng, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì lễ viếng. Cùng dự lễ viếng có các Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, cơ quan tham mưu giúp việc Đảng uỷ Bộ, lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh Bộ...

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong niềm xúc động, tự hào về hành trình phát triển, lớn mạnh của Bộ Nội vụ và nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Bộ, những "người Nội vụ" bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao to lớn của Bác đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

80 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các cấp, các ngành, và sự ủng hộ của nhân dân, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Bộ Nội vụ bằng trách nhiệm, tâm huyết, bằng bản lĩnh, trí tuệ đã đồng hành cùng đất nước, đạt được những thành tựu quan trọng, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển vượt bậc, mang tầm thời đại, góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, hiệu lực, hiệu quả.

Với lòng biết ơn sâu sắc, "người Nội vụ" hôm nay hứa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, chung sức, đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng nhau gánh vác những trọng trách tiếp theo.