Bộ Nội vụ mang đến Triển lãm Quốc gia 80 năm không gian trưng bày đặc sắc

Chủ đề không gian trưng bày của Bộ Nội vụ tại Triển lãm Quốc gia nổi bật như một lời khẳng định về vai trò nền tảng và sứ mệnh của ngành Nội vụ - luôn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước ngay từ những ngày đầu lập quốc.

Suốt 80 năm qua, mỗi dấu ấn của Bộ đều thấm đẫm tinh thần phụng sự bền bỉ và khát vọng dựng xây, góp phần kiến tạo một nền hành chính quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả đồng thời lan tỏa niềm tin tới Nhân dân.

Bước vào thời kỳ chuyển đổi số toàn diện, Bộ Nội vụ tiếp tục vươn mình mạnh mẽ, coi thể chế là động lực đột phá, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Nằm ở vị trí trang trọng trong phân khu trung tâm “Kiến tạo để phát triển” tại Nhà triển lãm Kim Quy, không gian trưng bày của Bộ Nội vụ được thiết kế như một dòng chảy xuyên suốt, kết nối hài hòa giữa giá trị lịch sử và hơi thở thời đại số.

Chủ đề "Kiến tạo để Đất nước vươn mình" không chỉ là sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình 80 năm mà còn là triết lý hành động, khẳng định tầm vóc và khát vọng của ngành Tổ chức nhà nước Việt Nam.

Không gian trưng bày của Bộ Nội vụ được lấy cảm hứng từ hình ảnh con tàu đang rẽ sóng ra khơi, biểu tượng cho sự vững chãi, tiến bước trong hành trình đổi mới và hội nhập.

Trên các lam sóng thiết kế khắc chữ, tên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, tạo thành một hệ thống vận hành thống nhất, cùng hướng về một mục tiêu: Phục vụ nhân dân, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Những ngày này, triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội chào mừng 80 năm Quốc khánh với chủ đề "Thành tựu Đất nước - 80 năm Hành trình Độc lập, Tự do, Hạnh phúc" đang được gấp rút hoàn thiện, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày hội lớn của dân tộc.

Sự kiện sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) - quần thể hiện đại có diện tích 90ha, tổng vốn đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng. Cuối tháng 6 vừa qua, những hạng mục đầu tiên đã được bàn giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để sẵn sàng phục vụ triển lãm trọng đại này.

Lần đầu tiên, các Bộ, ban, ngành Trung ương cùng 34 tỉnh, thành phố và hơn 200 doanh nghiệp lớn sẽ hội tụ tại một sự kiện quy mô đặc biệt, tạo nên bức tranh toàn diện về chặng đường phát triển giàu cảm xúc và vinh quang của đất nước.