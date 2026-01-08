Kỳ vọng "người gác cổng thể chế" xứng đáng là đầu mối pháp lý tin cậy

Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Vụ Pháp chế (10/1/2006-10/1/2026) chiều 8/1.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy khái quát, 20 năm hình thành và phát triển Vụ Pháp chế là một dấu mốc quan trọng để nhìn lại chặng đường đã qua, ghi nhận những nỗ lực, đóng góp bền bỉ của các thế hệ cán bộ làm công tác pháp chế qua các thời kỳ, đồng thời xác định rõ hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm (Ảnh: Hải Long).

Từ những ngày đầu thành lập, Vụ gặp nhiều khó khăn về tổ chức bộ máy, nhân lực. Tuy nhiên với sự nỗ lực không ngừng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng Vụ đã từng bước trưởng thành, phát triển, xác định vị trí, vai trò quan trọng trong công tác thẩm định, có ý kiến trong xây dựng thể chế đa ngành, đa lĩnh vực của Bộ, cũng như các bộ ngành khác.

"Những kết quả đó đã đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng pháp luật, tham mưu giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp của Bộ Nội vụ", Thứ trưởng Cao Huy nhấn mạnh.

Một dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển của Vụ Pháp chế, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhắc đến là việc sáp nhập hai Vụ Pháp chế của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước đây với Bộ Nội vụ từ ngày 1/3/2025. Từ đó, hình thành một đầu mối thống nhất trong tham mưu xây dựng pháp luật của Bộ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy phát biểu (Ảnh: Hải Long).

Việc sáp nhập này đặt ra không ít khó khăn, thách thức, song cũng mở ra cơ hội để tăng cường tính chuyên nghiệp, phát huy kinh nghiệm, thế mạnh của các Vụ Pháp chế trước đây.

Ngay sau khi sáp nhập, tập thể Vụ Pháp chế đã nhanh chóng ổn định tổ chức, giữ vững đoàn kết nội bộ, chủ động thích ứng với yêu cầu mới, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu.

Để góp phần hoàn thiện hệ thống thể chế về lĩnh vực nội vụ nói riêng, hệ thống pháp luật nói chung; đặc biệt trong bối cảnh triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu hơn bao giờ hết, Vụ Pháp chế - đơn vị tham mưu, giúp việc Bộ trưởng về thể chế - cần phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ tư duy, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, chủ động tham mưu kịp thời, có chất lượng cho lãnh đạo Bộ.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ tặng quà cho các cán bộ hưu trí (Ảnh: Hải Long).

Đặc biệt, Thứ trưởng Cao Huy đề nghị mỗi cán bộ pháp chế đều phải luôn giữ vững và lan tỏa những giá trị cốt lõi của nghề: Vững về chuyên môn, am hiểu về thực tiễn quản lý nhà nước, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi công vụ, đạo đức công vụ, “dám đảm đương với khó khăn và thử thách”.

Tập thể cán bộ Vụ Pháp chế dù trong bất kỳ vị trí công tác nào cần xác định tham mưu cho Bộ trong mỗi văn bản quy phạm pháp luật được ban hành phải là một sản phẩm chất lượng, trí tuệ, uy tín nghề nghiệp.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng đề nghị Vụ phải luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài Bộ, cũng như các cơ quan pháp chế bộ ngành liên quan nhằm bảo đảm công tác pháp chế được triển khai đồng bộ, thống nhất.

"Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ, cùng các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ sẽ tiếp tục dành sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo thống nhất và tạo mọi điều kiện thuận lợi để công tác pháp chế xứng đáng với vai trò là đầu mối pháp lý thống nhất của Bộ, là “người gác cổng thể chế”, là chỗ dựa pháp lý tin cậy cho lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc Bộ, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, phục vụ nhân dân", Thứ trưởng Cao Huy nhấn mạnh.