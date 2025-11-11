Truyền thông quốc tế đánh giá gì về Hương Giang tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025?

Cuộc thi năm nay chính thức khởi động từ ngày 2/11, dự kiến khép lại vào 21/11 tại Thái Lan, quy tụ 123 thí sinh đến từ khắp thế giới.

Hương Giang là thí sinh chuyển giới duy nhất và cũng thuộc nhóm thí sinh có độ tuổi cao nhất mùa giải. Tuy nhiên, yếu tố tuổi tác không phải trở ngại với người đẹp Việt Nam khi cô vẫn giữ phong độ ổn định, truyền tải năng lượng tích cực và ghi điểm trong mắt khán giả.

Trong nước, khán giả thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ khi các bài đăng của Hương Giang đều đạt lượng tương tác cao. Ở phần bình chọn Thí sinh được yêu thích nhất (People’s Choice), cô đang nằm trong top 3 dẫn đầu, tràn trề cơ hội giành vé vào thẳng top 30 nếu chiến thắng.

Ở hai hạng mục bình chọn quan trọng khác là Beyond The Crown (Dự án xã hội ý nghĩa) và Most Beautiful People (Vẻ đẹp truyền cảm hứng), Hương Giang đều đang ở top 2, xếp sau đại diện Philippines.

Từ đầu mùa giải, Hương Giang duy trì hình ảnh chỉn chu, thanh lịch, giao tiếp tự tin trước ống kính và thể hiện khả năng làm chủ sân khấu. Việc cô giữ thái độ tích cực, không dùng chiêu trò hay tạo ồn ào trên mạng xã hội giúp hình ảnh thêm thiện cảm.

Đến nay, nhiều bảng xếp hạng sắc đẹp quốc tế đã đưa Hương Giang vào nhóm thí sinh nổi bật.

Theo Missosology, cô đứng thứ 14 trong top 30 thí sinh tiềm năng nhất. Chuyên trang Sash Factor (Philippines) xếp Hương Giang ở vị trí thứ 13, khen ngợi cô có “phong thái sân khấu chuyên nghiệp, khả năng giao tiếp tốt và năng lượng tích cực”.

Một lợi thế lớn khác của Hương Giang là sức ảnh hưởng truyền thông. Cô hiện sở hữu hơn 4 triệu người theo dõi trên Instagram - con số đáng kể trong dàn thí sinh năm nay.

Tuy vậy, các chuyên gia cũng chỉ ra một số điểm cần cải thiện. Chiều cao được xem là hạn chế khiến đại diện Việt Nam chưa thật nổi bật khi đứng cùng thí sinh đến từ Nam Mỹ và châu Âu.

Ngoài ra, phong cách trình diễn của cô được nhận xét còn khá an toàn, thiếu bứt phá trong các phần thi thời trang và biểu cảm sân khấu, vốn là yếu tố quan trọng tại đấu trường sắc đẹp khốc liệt này.

Một vài ý kiến từ chuyên trang sắc đẹp Global Beauties cũng cho rằng, Hương Giang cần thể hiện “nhiều cảm xúc hơn” ở các vòng phỏng vấn và thử thách cá nhân.

Nguyễn Hương Giang được công bố là đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 từ tháng 9. Theo Tổ chức Miss Universe Vietnam, cô là minh chứng cho sự kiên cường, bản lĩnh và tài năng của người phụ nữ Việt hiện đại.

Việc lựa chọn Hương Giang từng gây bất ngờ lớn, bởi cô là người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ. Cô cũng là thí sinh chuyển giới đầu tiên của khu vực châu Á tại cuộc thi này.

Trong video giới thiệu, Hương Giang chia sẻ: “Việc tôi đại diện Việt Nam không đồng nghĩa với việc lấy đi cơ hội của những phụ nữ khác. Tôi không tước đi điều gì của họ, mà đang cùng định nghĩa lại sức mạnh và thành công của phụ nữ trong mọi hoàn cảnh”.

Hiện tại, các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2025 bận rộn với các hoạt động ngoài trời tại Phuket (Thái Lan) trước khi bước vào những phần thi quan trọng: Trình diễn trang phục dân tộc, áo tắm, dạ hội và phỏng vấn kín để chọn ra top 30, top 12, top 5 và tân Hoa hậu Hoàn vũ trong những ngày tới.

Ảnh: MUT/Galaxy Queen