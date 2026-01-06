Hồng Diễm muốn đóng vai phản diện, nói về cảnh cãi nhau với Hà Việt Dũng

Hồng Diễm sinh năm 1983, xuất thân từ người mẫu rồi rẽ ngang sang lĩnh vực diễn xuất. Sở hữu gương mặt hiền lành, dịu dàng, cô thường được nhắm vào những vai yếu đuối, nhu mì trên màn ảnh.

Hồng Diễm sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hiện đại (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cô từng góp mặt với vai chính trong một số bộ phim truyền hình như: Cầu vồng tình yêu, Cả một đời ân oán, Hoa hồng trên ngực trái, Những ngày không quên, Hướng dương ngược nắng, Trạm cứu hộ trái tim và mới đây là Lằn ranh -một bộ phim chính luận trên VTV.

Trong Lằn ranh, Hồng Diễm hóa thân thành Thu, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Việt Đông, một người nghiêm túc, cẩn trọng và quyết đoán. Đây là lần đầu cô thử sức với dòng phim chính luận, khác hoàn toàn so với những vai diễn quen thuộc về tình cảm, gia đình.

“Khi đóng phim, khó khăn lớn nhất là lời thoại nặng chuyên môn, nhiều từ ngữ ngoài đời tôi chưa từng dùng. Tôi còn băn khoăn không biết có thể toát ra phong thái của một nữ lãnh đạo hay không.

Tuy nhiên, tôi rất may mắn khi được phía Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hỗ trợ trực tiếp, từ hướng dẫn chuyên môn đến tư vấn diễn xuất, giúp tôi dần tự tin hơn trên trường quay”, Hồng Diễm chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Nữ diễn viên cho biết, sau các vai phụ nữ hiền lành, cam chịu, cô rất muốn đóng một vai phản diện nhưng chưa có cơ hội. Khi đọc kịch bản, cô rất muốn vào vai "nữ tổng tài" của Huyền Trang trong phim nhưng đạo diễn không đồng ý.

"Có lẽ, tôi chưa có duyên với vai phản diện. Vì vai này cần sự khéo léo, hoạt ngôn. Nếu được làm vai "người xấu", sẽ có nhiều đất diễn hơn nhưng cơ hội này chưa đến với tôi", Hồng Diễm nói.

Theo nữ diễn viên, khi ngồi xem lại phim bản thân đóng, cô thấy thoại của mình chưa được như ý.

"Giọng nói của một Kiểm soát viên phải có sự dứt khoát mạnh mẽ, khi quay, đạo diễn cũng nhắc nhở tôi điều đó. Đây cũng là điều tôi cần rút kinh nghiệm ở các tập sau", cô cho hay.

Ở những tập đầu, vai diễn của Hồng Diễm nhận nhiều ý kiến trái chiều khi khán giả nhận xét, nhìn cô "lành" quá, thiếu nét cứng rắn của người làm nghề kiểm sát. Hơn nữa, gương mặt nữ diễn viên được cho là “vẫn hiền như thường lệ”, không đủ lạnh và sắc để tạo cảm giác quyền lực...

Phản hồi về vấn đề này, Hồng Diễm cho hay, khi vào vai Thu, cô biết mình sẽ gặp phản ứng trái chiều của khán giả nhưng bản thân xem đây là cơ hội để thay đổi chính mình.

Dù có nhiều ý kiến trái chiều, song ở từng giai đoạn phim sẽ bộc lộ những tính cách, ứng phó của Hồng Diễm qua vai Viện phó Viện kiểm sát đầy uy nghiêm, đương đầu với các thử thách để giữ vững vai trò thượng tôn pháp luật.

Hồng Diễm (trái) và Hà Việt Dũng ở hậu trường phim "Lằn ranh" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong Lằn ranh, người đóng chồng của Hồng Diễm là Hà Việt Dũng. Nữ diễn viên cho biết, khác với những vai trong phim tình cảm, vai Thu và chồng ở phim này không có nhiều cảnh thân mật.

"Tôi và Hà Việt Dũng có nhiều cảnh cãi nhau, khô khan, thường xuyên nói chuyện về chuyên môn nên đòi hỏi chúng tôi phải tập trung cao độ. Khi vào phim, tôi cũng biết sẽ không có những tình tiết lãng mạn giữa hai vợ chồng, vì thế tôi cũng không cần né tránh cảnh tình cảm như các phim trước", cô bộc bạch.

Cũng theo Hồng Diễm, đảm nhận nhiều vai người vợ người mẹ cam chịu, không biết phản kháng nhưng ngoài đời, cô cũng không phải là người hiền lành.

"Tôi ở ngoài đời là người khá chủ động trong những quyết định của mình. Chỉ có những quyết định nào ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình thì tôi mới có sự tham khảo, bàn bạc chứ không thể làm một mình", Thu của Lằn ranh cho hay.

Hồng Diễm và con gái (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sự nghiệp thành công nhưng Hồng Diễm khá kín tiếng chuyện gia đình. Nữ diễn viên kết hôn khá sớm, khi mới 25 tuổi. Ông xã hơn cô 12 tuổi, là một doanh nhân. Sau 18 năm về chung một nhà, cặp đôi có 1 con trai và 1 con gái.

Hồng Diễm tiết lộ, chồng là người năng động, tháo vát, đối lập với vẻ nhẹ nhàng, chậm rãi của cô. Nữ diễn viên cho rằng đó là điểm bù trừ mà ông trời đặc biệt đem đến cho mình.

"Ông xã rất chiều vợ con, luôn đứng ra bảo vệ gia đình, hay thể hiện tình cảm bằng hành động thiết thực chứ không lãng mạn. Có thời gian rảnh, anh sẽ đưa con đến trường quay để thăm nom, động viên vợ", cô nói.