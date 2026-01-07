Mỹ xem xét một số phương án sáp nhập Greenland

Greenland là đảo tự trị thuộc Đan Mạch (Ảnh: Reuters).

“Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần nói rõ rằng việc giành quyền kiểm soát Greenland là một ưu tiên an ninh quốc gia của Mỹ, và điều đó mang tính sống còn nhằm răn đe các đối thủ của chúng ta ở khu vực Bắc Cực”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong một tuyên bố gửi truyền thông ngày 6/1.

Tuyên bố nói thêm: “Tổng thống và đội ngũ của ông đang thảo luận một loạt các phương án để theo đuổi mục tiêu đối ngoại quan trọng này, và dĩ nhiên, việc sử dụng quân đội Mỹ luôn là một lựa chọn nằm trong thẩm quyền của Tổng tư lệnh”.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho hay, các cuộc thảo luận về những cách thức để giành quyền kiểm soát Greenland đang diễn ra tích cực tại Phòng Bầu dục, và các cố vấn đang bàn bạc nhiều phương án khác nhau.

Theo quan chức này, những tuyên bố mạnh mẽ ủng hộ Greenland từ các lãnh đạo NATO vẫn không làm ông Trump lung lay.

Quan chức này cho biết, các phương án bao gồm việc Mỹ mua đứt Greenland hoặc hình thành một Thỏa ước Liên kết Tự do (Compact of Free Association – COFA) với vùng lãnh thổ này. Một thỏa thuận COFA sẽ không đạt tới tham vọng của ông Trump là biến hòn đảo có khoảng 57.000 dân trở thành một phần của Mỹ.

“Ngoại giao luôn là lựa chọn đầu tiên của Tổng thống trong mọi vấn đề,... Ông ấy thích các thỏa thuận. Vì vậy, nếu có thể đạt được một thỏa thuận tốt để giành quyền kiểm soát Greenland, đó chắc chắn sẽ là lựa chọn đầu tiên của ông ấy”, quan chức trên nói.

Tổng thống Trump đã theo đuổi ý tưởng sáp nhập Greenland, lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, vào Mỹ ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên khi ông đề xuất mua lại hòn đảo này. Khi trở lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025, ông tiếp tục khơi lại ý tưởng đó bất chấp sự phản đối của Đan Mạch và Greenland.

Các quan chức trong chính quyền của ông Trump lập luận rằng Greenland có vai trò then chốt đối với Mỹ do sở hữu các mỏ khoáng sản phục vụ những ứng dụng công nghệ cao và quân sự quan trọng. Những nguồn tài nguyên này hiện vẫn chưa được khai thác do thiếu hụt lao động, hạ tầng khan hiếm và các thách thức khác.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đầu tuần này cảnh báo một cuộc tấn công của Mỹ vào một đồng minh NATO sẽ đồng nghĩa với sự chấm dứt của một liên minh quân sự và an ninh thời hậu Thế chiến II.

Các nước châu Âu ngày 6/1 đã ra một thông cáo chung, nhấn mạnh hòn đảo Bắc Cực này thuộc về người dân Greenland.

“Greenland thuộc về người dân của họ. Chỉ Đan Mạch và Greenland, và không bên nào khác, có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Đan Mạch và Greenland”, tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo Pháp, Anh, Đức, Italy, Ba Lan, Tây Ban Nha và Đan Mạch nêu rõ.

Các nhà lãnh đạo cho biết an ninh tại Bắc Cực phải được bảo đảm một cách tập thể cùng với các đồng minh NATO, bao gồm cả Mỹ.

“NATO đã khẳng định rõ rằng khu vực Bắc Cực là một ưu tiên và các đồng minh châu Âu đang tăng cường nỗ lực. Chúng tôi và nhiều đồng minh khác đã gia tăng sự hiện diện, hoạt động và đầu tư nhằm giữ cho Bắc Cực an toàn và răn đe các đối thủ", tuyên bố cho hay.