Chuyện tình ngọt ngào 3 năm của “diễn viên điển trai nhất thế giới”

Trên sân khấu, khi nhận giải Nam diễn viên xuất sắc, Timothée Chalamet dành những lời chân thành cho Kylie Jenner.

“Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn đến người bạn đời suốt 3 năm qua của tôi. Cảm ơn em vì nền tảng đã xây dựng. Anh không thể làm được điều này nếu không có em. Cảm ơn em từ tận đáy lòng”, nam diễn viên chia sẻ.

Timothée Chalamet và Kylie Jenner đã gắn bó hơn 3 năm (Ảnh: Getty).

Khoảnh khắc này nhanh chóng gây xúc động khi Kylie Jenner được bắt gặp nói thầm “Em yêu anh” từ phía khán giả, trong khi cặp đôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào trên sân khấu.

Theo các chuyên gia tâm lý học, những hành động thể hiện tình cảm công khai như vậy thường mang nhiều ý nghĩa. Darren Stanton nhận định đây là “sự xác nhận xã hội” cho mối quan hệ của cặp đôi. “Không chỉ diễn trước công chúng, họ đang phát đi tín hiệu về một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài”, ông nói.

Lời tuyên bố của Timothée Chalamet diễn ra trong bối cảnh cặp đôi vốn kín tiếng suốt nhiều năm, đồng thời phủ nhận tin đồn chia tay xuất hiện trước đó.

Tiến sĩ Kathy Nickerson, chuyên gia về các mối quan hệ, cho rằng việc công khai thể hiện sự ổn định và gắn bó có thể tác động tích cực đến hình ảnh thương hiệu cá nhân của người nổi tiếng, cũng như các dự án kinh doanh và hợp đồng quảng cáo.

Timothée Chalamet sánh đôi và công khai bày tỏ tình cảm với bạn gái trong những năm qua (Ảnh: Getty).

Sau lễ trao giải, Timothée tiếp tục thể hiện tình cảm khi “thả tim” và bình luận dưới các bài đăng của Kylie Jenner, càng khiến người hâm mộ tin rằng mối quan hệ của họ đang ở giai đoạn bền chặt.

Timothée Chalamet và Kylie Jenner vướng tin đồn hẹn hò từ tháng 4/2023, trước khi ngầm xác nhận mối quan hệ vào tháng 9 cùng năm khi cùng xuất hiện tại buổi diễn của Beyoncé ở Los Angeles (Mỹ). Dù hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm trên truyền thông, cả hai thường xuyên bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn.

Nguồn tin của People cho biết Kylie Jenner coi mối quan hệ với Timothée Chalamet là nghiêm túc và đã đưa nam diễn viên hòa nhập vào cuộc sống gia đình. Anh được cho là có mối quan hệ thân thiết với các con riêng của Kylie và nhận được sự ủng hộ từ gia đình cô.

Timothée Chalamet cảm ơn sự đồng hành của bạn gái trong những năm qua (Ảnh: Getty).

Timothée Chalamet (SN 1995) là một trong những nam diễn viên trẻ tài năng của Hollywood, nổi tiếng với vai chính trong Call Me by Your Name, bộ phim giúp anh nhận đề cử Oscar khi mới 22 tuổi.

Với ngoại hình lãng tử và phong cách thời trang độc đáo, Chalamet được xem là biểu tượng thẩm mỹ mới của giới trẻ. Nam diễn viên từng dẫn đầu top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2023 do tổ chức TC Candler bình chọn.

Trong khi đó, Kylie Jenner (SN 1997), em gái Kim Kardashian, là một trong những doanh nhân nổi bật nhất thế hệ của mình. Tính đến năm 2025, Kylie sở hữu khối tài sản ước tính hơn 750 triệu USD. Cô có hai con với bạn trai cũ Travis Scott và chia tay vào đầu năm 2023.

Dù nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ, mối quan hệ của cặp đôi cũng vấp phải ý kiến trái chiều. Một số người hâm mộ lo ngại chuyện tình cảm khiến Timothée Chalamet phân tán sự tập trung cho sự nghiệp, song cả hai vẫn liên tục xuất hiện bên nhau, cho thấy sự gắn bó bền vững trong 3 năm qua.