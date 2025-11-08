Theo cập nhật mới nhất từ Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO), 3 thí sinh đang dẫn đầu Thí sinh được yêu thích nhất (People’s Choice) là Bờ Biển Ngà, Cộng hòa Dominica và Việt Nam. Các vị trí tiếp theo thuộc về Chile, Philippines, Haiti, Botswana, Nicaragua và Bangladesh.

Phần bình chọn này sẽ kéo dài đến 23h ngày 19/11.

Hương Giang nằm trong top 3 thí sinh dẫn đầu bình chọn Thí sinh được yêu thích tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: Galaxy Queen).

Trước đó, Hương Giang từng lọt top 10 phần bình chọn “Ăn tối và trò chuyện đặc biệt” do Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan (MUT) phát động. Tuy nhiên, MUO sau đó hủy kết quả bình chọn này vì cho rằng hoạt động nằm ngoài khuôn khổ cuộc thi chính thức.

Hành trình dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 của Hương Giang không quá thuận lợi. Cuộc thi năm nay diễn ra với nhiều ồn ào về khâu tổ chức, khiến truyền thông quốc tế và người nổi tiếng phải lên tiếng chỉ trích.

Ngoài ra, việc hình ảnh của Hương Giang xuất hiện hạn chế trên trang Facebook chính thức của MUO cũng gây tranh luận. Dù vậy, đại diện Việt Nam vẫn giữ thái độ bình tĩnh, chuyên nghiệp và tinh tế, nhận được nhiều lời khen từ khán giả trong nước lẫn quốc tế.

Hương Giang đang nỗ lực thể hiện tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: Galaxy Queen).

Nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự ủng hộ, kêu gọi “hãy công bằng hơn với Hương Giang” dưới các bài đăng liên quan đến cuộc thi.

Trước những thắc mắc của khán giả, trang chủ Hoa hậu Hoàn vũ đã lên tiếng trấn an: “Đừng lo lắng, tất cả mọi người đều vô cùng quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi đang cố gắng để từng thí sinh đều là một phần trong hành trình này”.

Nguyễn Hương Giang được công bố là đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 từ tháng 9. Theo Tổ chức Miss Universe Vietnam, cô là minh chứng cho sự kiên cường và tài năng của người phụ nữ Việt Nam hiện đại.

“Trong mọi vai trò, từ ca sĩ, diễn viên, người mẫu đến MC, giám khảo hay nhà sản xuất, Hương Giang đều tỏa sáng với nội lực mạnh mẽ và lòng tự hào dân tộc”, đại diện tổ chức chia sẻ.

Hương Giang là một trong những thí sinh mặc đẹp tại mùa giải năm nay (Ảnh: News).

Việc lựa chọn Hương Giang từng gây bất ngờ lớn, bởi cô là người đẹp chuyển giới đầu tiên được Việt Nam chính thức cử tham dự Hoa hậu Hoàn vũ. Năm nay, cô cũng là thí sinh chuyển giới duy nhất trong dàn 122 thí sinh đến từ khắp thế giới.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với MUO, Hương Giang bày tỏ: “Tôi hy vọng có thể truyền đi năng lượng tích cực để bạn bè quốc tế hiểu hơn về vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam - xinh đẹp, thân thiện và mạnh mẽ. Tôi muốn mang lại niềm tự hào cho những người luôn yêu thương và ủng hộ hành trình của mình”.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra từ 2/11 đến 21/11 tại Thái Lan, quy tụ 122 thí sinh. Theo dự đoán của các chuyên trang sắc đẹp quốc tế, Hương Giang có khả năng lọt top 20, tuy nhiên hành trình chinh phục vương miện vẫn được đánh giá là đầy thử thách khi chất lượng thí sinh năm nay rất đồng đều.