MC Quốc Khánh thay thế “Giáo sư Xoay” dẫn dắt chương trình Ai là triệu phú

Theo thông báo từ VTV, Ai là triệu phú sẽ có sự chuyển giao người dẫn chương trình từ năm 2026. MC Đinh Tiến Dũng tạm dừng vai trò dẫn dắt để tập trung cho các định hướng và dự án cá nhân mới sau gần 5 năm đồng hành cùng gameshow (chương trình trò chơi truyền hình) thử thách tri thức nổi tiếng này.

Trong suốt thời gian đảm nhận “ghế nóng”, MC Đinh Tiến Dũng để lại dấu ấn với phong cách dẫn dắt hóm hỉnh nhưng sâu sắc, thông minh mà gần gũi. Với anh, mỗi câu hỏi không chỉ là thử thách kiến thức, mà còn là cuộc đối thoại và đồng cảm với người chơi. Phong cách ấy đã góp phần tạo nên bản sắc riêng cho Ai là triệu phú trong thời gian qua.

Bước sang chặng đường mới, chương trình thông báo rằng, MC - biên tập viên Quốc Khánh sẽ là người nắm vai trò dẫn dắt.

MC Đinh Tiến Dũng (biệt danh Giáo sư Cù Trọng Xoay, bên trái) chia tay chương trình "Ai là triệu phú", người thay thế là MC Quốc Khánh - Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số - Đài truyền hình Việt Nam (Ảnh: VTV).

Thông tin MC Quốc Khánh thay thế “Giáo sư Xoay” nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi từ khán giả lâu năm của Ai là triệu phú. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự ủng hộ, đồng thời gửi gắm kỳ vọng vào màn “chuyển giao ghế nóng” của chương trình.

Tài khoản Nguyễn Hữu Thọ bình luận: “Chuyển giao cho đúng người rồi, một MC có tâm với nghề. Chúc cho MC Quốc Khánh dẫn chương trình có những phát ngôn gây sốt cộng đồng mạng trong thời gian dẫn chương trình”.

Trong khi đó, khán giả Văn Trần hài hước liên hệ với chính format (định dạng) của chương trình: "Tôi đoán hôm sau sẽ có câu hỏi: "Giáo sư Xoay dẫn Ai là triệu phú trong bao nhiêu năm?".

Một số ý kiến khác bày tỏ mong muốn chương trình giữ lại những yếu tố từng tạo nên bản sắc. Khán giả Huy Lê viết: “Hy vọng chương trình đưa trở lại những trợ giúp cũ như: Hỏi ý kiến khán giả, hỏi tổ tư vấn”.

Khán giả Nguyễn Hữu Đặng nhắc đến những cái tên quen thuộc của chương trình: “Lại Văn Sâm, Đinh Tiến Dũng dẫn quá hay. Tôi tin MC Quốc Khánh sẽ không phụ lòng khán giả và để lại nhiều ấn tượng với chương trình này”.

Đồng thời, các khán giả cũng gửi nhiều lời chúc tới anh Đinh Tiến Dũng cho chặng đường mới phía trước, khép lại một giai đoạn đáng nhớ của Ai là triệu phú.

Những phản hồi đa chiều cho thấy sự quan tâm đặc biệt của khán giả dành cho Ai là triệu phú sau hơn 20 năm phát sóng.

Hình ảnh hé lộ về MC Quốc Khánh dẫn dắt chương trình "Ai là triệu phú" (Ảnh: VTV).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, MC Quốc Khánh xác nhận đảm nhận vai trò mới tại Ai là triệu phú. Tuy nhiên, anh cho biết chưa muốn chia sẻ nhiều ở thời điểm này và mong chờ khán giả có những đánh giá khách quan sau các số phát sóng đầu tiên.

MC Quốc Khánh sẽ chính thức ra mắt trên sóng chương trình Ai là triệu phú của VTV3 vào tối 6/1.

Nguyễn Quốc Khánh (SN 1979, Hà Nội) là biên tập viên và MC kỳ cựu của Đài Truyền hình Việt Nam, nổi bật với vai trò dẫn dắt loạt chương trình thể thao như: Thể thao 24/7, Ấn tượng thể thao 7 ngày, Giờ vàng thể thao và Cuộc hẹn cuối tuần...

Anh từng ghi dấu ấn với phong thái điềm tĩnh, lối dẫn dắt mạch lạc, sắc sảo. Hiện tại, anh đang giữ chức Phó Giám đốc VTV Digital (Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số - Đài truyền hình Việt Nam).

Theo thông tin từ VTV, sự xuất hiện của MC Quốc Khánh được kỳ vọng sẽ mang đến màu sắc mới cho Ai là triệu phú, đồng thời vẫn giữ trọn tinh thần kịch tính và giá trị tôn vinh trí tuệ - điều đã làm nên sức sống bền bỉ của gameshow này suốt hai thập kỷ qua tại Việt Nam.