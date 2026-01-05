Hoa hậu cao 1,86m: Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM, sắc vóc gợi cảm tuổi 25

Hôm 4/1, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ video nhìn lại những dấu mốc trong hành trình hoạt động xã hội, đóng góp cho cộng đồng. Cô miêu tả những bằng khen đạt được là "góc thành tựu đầy tự hào". Đoạn video nhận được hàng ngàn lượt thích cùng nhiều bình luận tích cực từ khán giả.

Trước đó vào hôm 1/1, Lê Nguyễn Bảo Ngọc được vinh danh là một trong 12 công dân trẻ tiêu biểu của TPHCM năm 2025 tại buổi lễ do Thành đoàn TPHCM tổ chức.

Người đẹp đăng bức ảnh cùng danh hiệu cao quý và chia sẻ: "Giải thưởng này không chỉ mang đến niềm tự hào mà còn là lời nhắc để tôi sống có trách nhiệm hơn, tử tế hơn và tiếp tục nỗ lực vì cộng đồng".

Trên hành trình của mình, Lê Nguyễn Bảo Ngọc cho rằng sự thay đổi không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao mà chỉ cần mỗi người trẻ dám hành động từ một việc nhỏ, với tình yêu và sự kiên định, thì có thể giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn từng ngày.

Hoa hậu gen Z gửi lời cảm ơn những người đã đồng hành, truyền cảm hứng và giúp cô có thêm niềm tin rằng sống đẹp không phải là mục tiêu, mà là cách mỗi người lựa chọn để sống mỗi ngày.

"Bước sang năm mới, tôi mong rằng chúng ta, những người trẻ của hôm nay, sẽ cùng nhau học hỏi, cùng nhau tử tế và cùng nhau lan tỏa những điều tích cực để mỗi ngày trôi qua đều mang ý nghĩa và giá trị riêng", Bảo Ngọc bộc bạch.

Khán giả nhận xét Lê Nguyễn Bảo Ngọc có hình ảnh tích cực, thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, lan tỏa lối sống nhân văn, đóng góp trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Lê Nguyễn Bảo Ngọc được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh là một trong 20 Thanh niên sống đẹp 2025.

Hoa hậu gen Z thực hiện nhiều video cổ vũ giới trẻ phấn đấu chạm tới ước mơ, không ngừng rèn luyện bản thân. "Nếu các bạn thấy sợ hãi khi bắt đầu, thì hãy luôn vừa sợ vừa làm. Không lấy bản thân ra đặt cược thì làm sao có thể chiến thắng", người đẹp nhắn nhủ.

Những tháng gần đây, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng thường xuyên gây sốt mạng xã hội với nhiều clip về khả năng phát biểu, thuyết trình bằng tiếng Anh.

Tại một diễn đàn kinh tế hồi tháng 11/2025, Bảo Ngọc tham gia với tư cách là nhà sáng lập GenZero - dự án thúc đẩy thanh niên tham gia các hoạt động bảo vệ khí hậu. Phần phát biểu tham luận bằng tiếng Anh của Bảo Ngọc tại diễn đàn kinh tế đạt hàng triệu lượt xem. Khán giả khen cô nói tiếng Anh tốt, tốc độ nhanh, phát âm lưu loát, có lập luận rõ ràng.

Tháng 8/2025, Bảo Ngọc được công bố là đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 73 - cuộc thi dự kiến tổ chức đầu năm nay.

Thời gian qua, người đẹp rèn luyện kỹ năng trình diễn, ứng xử, chuẩn bị dự án nhân ái. Cô muốn mang đến cuộc thi những giá trị về tri thức, khao khát đóng góp cho xã hội, định hướng phát triển bền vững. Ngoài ra, cô còn muốn bạn bè quốc tế biết đến đất nước Việt Nam, con người giàu lòng nhân ái, sự ấm áp trong cách đối đãi.

Cuộc thi Miss World cũng là sân chơi nhan sắc mà Bảo Ngọc trở lại lần đầu tiên sau hơn 3 năm kể từ khi đăng quang Miss Intercontinental 2022. Hoa hậu cho biết, cô đặt mục tiêu cao nhưng không chỉ hướng đến kết quả, mà muốn vượt qua giới hạn, vùng an toàn, cho mọi người thấy sự trưởng thành ở tuổi 25.

Bên cạnh các dự án cộng đồng và quá trình chuẩn bị thi nhan sắc quốc tế, Bảo Ngọc cũng dành thời gian trau dồi kiến thức.

Tháng 11/2025, cô tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM. Hiện cô cũng theo đuổi chương trình thạc sĩ, tiếp tục là gương mặt nổi bật trong showbiz Việt nhờ thành tích học tập "đáng nể".

Ở tuổi 25, Lê Nguyễn Bảo Ngọc được nhận xét có sắc vóc thăng hạng và tràn đầy sức sống so với thời mới đăng quang. Nhờ làn da trắng, gương mặt khả ái cùng chiều cao 1,86m nổi bật, hoa hậu không cần ăn diện cầu kỳ vẫn tỏa sáng trong những khoảnh khắc đời thường.

Với đôi chân dài 1,23m, Bảo Ngọc thường diện những bộ đầm cắt xẻ để tôn ưu điểm hình thể. Loạt ảnh hoa hậu diện váy xuyên thấu bên bờ biển được đăng tải hôm 30/12/2025 hút hàng chục ngàn lượt tương tác từ khán giả.

Cuộc sống riêng của hoa hậu gốc Cần Thơ cũng được khán giả quan tâm. Trong một clip hồi tháng 11/2025, cô xác nhận vẫng độc thân.

Dịp cuối năm vừa qua, Lê Nguyễn Bảo Ngọc bất ngờ chia sẻ video bên một chàng trai giấu mặt, hút gần 4 triệu lượt xem. Người hâm mộ "đoán già đoán non" đây là bạn trai của người đẹp, nhưng cũng có ý kiến cho rằng đoạn video chỉ là hậu trường dự án quảng cáo.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí trước đây, hoa hậu cho biết, khi nghĩ về mẫu bạn trai lý tưởng, cô không xem tài chính, kinh tế là yếu tố quyết định, quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên, đây cũng là yếu tố gián tiếp. "Một số người có tâm lý rằng khi mình không lo đủ cho bản thân, thì cũng không tự tin lo cho người khác. Điều này dễ dẫn đến những sứt mẻ về mặt tình cảm", hoa hậu cho hay.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001, quê ở Cần Thơ. Cô tốt nghiệp Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM), đạt chứng chỉ IELTS 8.0. Cô từng đoạt Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, đăng quang Hoa hậu Liên lục địa (Miss Intercontinental) 2022.

