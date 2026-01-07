1 triệu người rút bảo hiểm xã hội một lần, giảm 26%

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, tính đến hết năm 2025, độ bao phủ BHXH ước đạt 45,1% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt tỷ lệ bao phủ khoảng 38,6% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Bên cạnh đó, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt tỷ lệ bao phủ là 6,5% lực lượng lao động trong độ tuổi. Độ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp đạt 35,07% lực lượng lao động trong độ tuổi. Ngoài ra, độ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,16% dân số.

Theo cơ quan BHXH, tổng số thu BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế vượt 5,9% so với chỉ tiêu Chính phủ giao tại Quyết định số 2002/QĐ-TTg ngày 11/9/2025; tăng 11,61% so với năm 2024.

Công tác thực hiện giải quyết chế độ, chi trả các chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, kịp thời, xuyên suốt, đảm bảo quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng trong bối cảnh thực hiện nhiệm vụ theo mô hình tổ chức bộ máy mới và chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động.

Vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội (Ảnh: BHXH VN).

Ước tính thực hiện năm 2025, toàn hệ thống BHXH Việt Nam giải quyết cho 186.119 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng. Bên cạnh đó, 1,044 triệu người hưởng các chế độ BHXH một lần, trong đó số người hưởng BHXH một lần giảm 26,15% so với năm trước.

Ngoài ra, hơn 9 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Thực hiện tiếp nhận 759.198 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp và 14.184 quyết định hưởng hỗ trợ học nghề được chi trả.

Số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 195,5 triệu lượt, tăng hơn 6,5% so với năm 2024, với chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đề nghị thanh toán khoảng 161.628 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2024…

Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động từ 1/7/2025, BHXH Việt Nam đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết “từ sớm, từ xa”; tăng cường chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố có các giải pháp linh hoạt trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để đảm bảo hoạt động thông suốt, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, người tham gia và thụ hưởng chính sách.

Hệ thống BHXH Việt Nam tiếp nhận 123,7 triệu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có 113,57 triệu hồ sơ giao dịch điện tử.