Giao thừa Tết Nguyên đán 2026 không có "Táo quân" vì thiếu NSND Quốc Khánh?

Thông thường, vào cuối tháng 12 hằng năm, chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm do VTV giao Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) sản xuất đã hoàn tất kịch bản, bắt đầu tập hợp nghệ sĩ và bước vào giai đoạn luyện tập cho đợt ghi hình sát Tết Nguyên đán.

Các buổi ghi hình thường diễn ra vào tháng 1 của năm mới (dương lịch) tại địa điểm quen thuộc là Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô.

NSƯT Chí Trung, NSND Tự Long, nghệ sĩ Vân Dung, NSƯT Quang Thắng, NSND Quốc Khánh (từ trái sang) trên sân khấu của "Táo quân" (Ảnh: Chụp màn hình).

Năm nay, Tết Bính Ngọ đến muộn (vào giữa tháng 2 dương lịch) theo lịch năm nhuận. Tuy nhiên, để kịp lên sóng, chương trình vẫn cần đến nhiều tháng chuẩn bị.

Đến thời điểm hiện tại, phía VFC vẫn chưa có thông báo hay cập nhật chính thức nào về tiến độ sản xuất. Các nghệ sĩ cũng chưa có động thái nào về lịch diễn hay các buổi tập chuẩn bị cho Táo quân như mọi năm khiến khán giả không khỏi tò mò và chờ đợi.

Nhiều người lo lắng, liệu năm nay có chương trình Táo quân?

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, Tết năm nay, Táo quân có thể không diễn ra vì do NSND Quốc Khánh - người vào vai Ngọc Hoàng hơn 20 năm qua - bận việc cá nhân và vướng vấn đề về sức khoẻ.

"Anh Quốc Khánh là nhân sự chủ chốt của chương trình, nếu thiếu vai Ngọc Hoàng thì sẽ không ra Táo quân. Hơn nữa, "màu" diễn của nghệ sĩ gạo cội này khó ai mà bắt chước được nên việc thay thế vai diễn ở thời điểm này gần như không thể. Việc thiếu NSND Quốc Khánh, NSND Công Lý, NSND Xuân Bắc sẽ giảm sức hấp dẫn của Táo quân...", nguồn tin cho biết.

Theo đó, phía Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) cũng chia sẻ rằng, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến muộn hơn so với mọi năm nên ê-kíp được giao thực hiện Táo quân đang chuẩn bị và tính toán một số phương án kịch bản để trình lãnh đạo Đài xem xét.

Vì thế, khả năng cao chương trình Táo quân theo fomat (định dạng) truyền thống sẽ không xuất hiện trong mùa Tết năm nay. Thay vào đó, VTV có thể triển khai một phiên bản mới hoặc một chương trình mang tinh thần tương tự để thay thế.

NSƯT Chí Trung - gương mặt Táo đời đầu, gắn bó nhiều năm với chương trình Gặp nhau cuối năm - cho biết, đến thời điểm này anh vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào liên quan việc Táo quân không được thực hiện trong mùa Tết năm nay.

Tuy nhiên, Táo Giao thông Chí Trung cũng nhận định chương trình có thể sẽ có sự thay đổi.

NSƯT Thái Sơn - người góp mặt ở dàn Táo trẻ nhiều năm - chia sẻ rằng, anh chưa được mời và không có thông tin về chương trình Táo quân năm nay.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, NSND Quốc Khánh bận việc cá nhân nên không thể tham gia "Táo quân" năm nay (Ảnh: Chụp màn hình).

Cách đây không lâu, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Vân Dung cũng bất ngờ đăng 6 câu thơ về Táo quân - Gặp nhau cuối năm. Những vần thơ dí dỏm nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn.

Vân Dung viết: “Giả dụ không có Táo quân/ Nụ cười thiếu vắng một phần buồn ghê/ Báo cáo, cà khịa, khen chê/ Các Táo ai cũng đam mê nhiệt tình/ Cưỡi cá chép lên Thiên Đình/ Bật nhạc là anh em mình quẩy luôn!”.

Dưới bài đăng của nghệ sĩ Vân Dung, nhiều ý kiến bày tỏ sự tò mò và tiếc nuối nếu năm nay không có Táo quân.

Chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm phát sóng đều đặn từ năm 2003 đến năm 2019.

Năm 2020, Táo quân phải tạm dừng sau 16 năm phát sóng liên tiếp, gây nhiều hụt hẫng, tiếc nuối cho khán giả. Thay vào đó, VTV chiếu chương trình hài mang tên Làng Vũ Đại thời hội nhập với hình thức mới, có sự góp mặt của nghệ sĩ Xuân Hinh (vai Chí Phèo) và Thanh Thanh Hiền (vai Phó Đoan).

Năm 2021, Táo quân trở lại với phiên bản quen thuộc. Năm 2022, chương trình vắng bóng NSND Công Lý và NSND Xuân Bắc.

Năm 2023, Táo quân đánh dấu chặng đường 20 năm ra mắt khán giả. Chương trình được dàn dựng theo kịch bản một cuộc thi sắc đẹp, quy tụ những gương mặt nghệ sĩ đã gắn bó gần 2 thập kỷ qua như: NSND Quốc Khánh, NSND Công Lý, NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung...

Chương trình "Táo quân" Tết 2025 (Ảnh: VTV).

Năm 2024, chương trình Táo quân "thay máu" dàn diễn viên khi những nghệ sĩ đã gắn bó 2 thập kỷ qua như: NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung… không góp mặt.

Thay vào đó là những gương mặt như: Nghệ sĩ Bá Anh vai Táo Giao thông, nghệ sĩ Quốc Quân đảm nhận vai Táo Kinh tế, nghệ sĩ Tú Oanh vai Táo Văn thể, Quân Anh vai Táo Xã hội…

Năm 2025, chương trình chào đón sự quay trở lại của dàn diễn viên gạo cội như: NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung cùng nhiều nghệ sĩ trẻ.