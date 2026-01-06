Angelina Jolie bán biệt thự 25 triệu USD ở Mỹ, lên kế hoạch rời Hollywood

Đây là nơi Angelina Jolie cùng các con sinh sống từ năm 2017, sau khi cô ly hôn tài tử Brad Pitt. Chia sẻ về dự định rời Mỹ, nữ diễn viên cho biết mong muốn tận hưởng cuộc sống bình yên, riêng tư hơn bên các con.

Theo Page Six, trong năm nay, ngôi sao phim Maria sẽ sống luân phiên giữa New York - nơi cô sở hữu thương hiệu thời trang và không gian sáng tạo Atelier Jolie - cùng các địa điểm tại châu Âu và Campuchia, quốc gia nơi cô mang quốc tịch thứ 2.

Angelina Jolie lên kế hoạch rời Mỹ, chuyển đến sống tại châu Âu hoặc Campuchia (Ảnh: Getty Images).

Campuchia là vùng đất gắn liền với nhiều kỷ niệm của Angelina Jolie. Sau khi quay Tomb Raider (2001), nữ diễn viên có nhiều mối duyên với quốc gia Đông Nam Á này, từ hoạt động nhân đạo đến việc thành lập tổ chức từ thiện. Đây cũng là quê hương gốc của Maddox - con trai nuôi và là con cả của cô.

Năm 2003, Angelina Jolie mua một khu đất tại Campuchia sau khi nhận nuôi Maddox, sau đó cải tạo thành một biệt thự lớn với khuôn viên rộng, vườn tược, hồ bơi và studio làm việc.

Trong cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal, nữ minh tinh cho biết mong muốn dành “nhiều thời gian hơn ở Campuchia” và hướng tới một cuộc sống kín đáo. “Khi tôi mới bắt đầu sự nghiệp, người ta chưa kỳ vọng nghệ sĩ phải sống quá công khai hay chia sẻ quá nhiều về đời tư”, cô chia sẻ.

Angelina Jolie đã chuyển đồ đạc và đang rao bán biệt thự 25 triệu USD của cô tại Mỹ (Ảnh: Splash News).

Một nguồn tin tiết lộ với Page Six rằng: “Jolie khó có thể tránh xa những rắc rối. Cách duy nhất để nghỉ ngơi là rời đi”. Bản thân nữ diễn viên cũng từng thừa nhận không muốn sống toàn thời gian ở Los Angeles, nhưng phải ở lại vì các con.

Năm 2021, Angelina Jolie chuyển đến căn biệt thự tại Los Angeles để các con tiện gần gũi với cha. Brad Pitt sống trong một căn nhà cách đó khoảng 5 phút đi bộ.

Theo Jae Benjamin - diễn viên kiêm nhà sản xuất có mối quan hệ với Jolie từ năm 2005 - quyết định rời Mỹ của nữ diễn viên nhằm tìm kiếm sự riêng tư và bình yên sau nhiều năm sống dưới ánh hào quang. “Sau những gì cô ấy trải qua với Brad Pitt, cách duy nhất để nghỉ ngơi thực sự là rời khỏi Hollywood”, ông cho biết.

Angelina Jolie quyết định sống tại Mỹ những năm qua vì các con (Ảnh: Getty Images).

Angelina Jolie và Brad Pitt bắt đầu hẹn hò vào năm 2004, kết hôn sau đó một thập kỷ nhưng chỉ chung sống hai năm. Trong hơn 10 năm bên nhau, cặp đôi có 6 người con: Maddox, Pax Thiên, Zahara, Shiloh và cặp song sinh Vivienne - Knox.

Tháng 6/2016, Angelina Jolie đệ đơn ly hôn. Sau 8 năm kiện tụng liên quan đến quyền nuôi con, hai bên đã hoàn tất thủ tục, trong đó Jolie giành quyền nuôi dưỡng chính, còn Pitt có quyền thăm nom.

Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter năm 2024, Jolie cho biết: “Tôi ở lại Mỹ vì đang trong quá trình ly hôn, nhưng khi các con đủ 18 tuổi, tôi sẽ có thể rời đi”.

Trong khi đó, Brad Pitt vẫn gắn bó với Hollywood, hiện sống cùng bạn gái Ines de Ramon. Công ty Plan B Entertainment của anh có trụ sở tại Los Angeles và đứng sau nhiều dự án điện ảnh thành công thời gian gần đây.

Nữ diễn viên xinh đẹp rời Mỹ vì muốn quên đi những ký ức đau buồn và có một cuộc sống bình yên hơn (Ảnh: Getty Images).

Hiện 4/6 người con của cặp đôi đã trưởng thành. Tháng 7 tới, cặp song sinh Vivienne - Knox sẽ tròn 18 tuổi. Truyền thông Mỹ cho biết các con lần lượt bỏ họ cha và giữ họ mẹ để thể hiện sự ủng hộ với Angelina Jolie.

Ngoài tranh chấp quyền nuôi con, hai ngôi sao còn vướng vào cuộc chiến pháp lý liên quan đến điền trang Château Miraval tại Pháp. Theo Business Insider, mỗi bên ước tính đã chi hơn 1 triệu USD cho các khoản phí pháp lý, tư vấn và truyền thông.

Trong hồ sơ pháp lý mới nhất, Angelina Jolie cho biết việc ly hôn đã gây ra nhiều tổn thương tinh thần cho cô và các con, đặc biệt trong quá trình tranh chấp quyền kiểm soát điền trang chung tại Pháp.