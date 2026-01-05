NSND Trần Nhượng tuổi 74: "Tôi sốc khi con gái bị đồn là vợ trẻ của bố”

Thu nhập chính là lương hưu Đại tá gần 20 triệu đồng

Đã 4-5 năm nay, khán giả không thấy NSND Trần Nhượng xuất hiện trong các dự án phim của VFC (Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam). Sự vắng bóng này là do ông muốn nghỉ ngơi hay vì lý do nào khác?

- Thực ra không phải mỗi bạn đâu, nhiều khán giả cũng thắc mắc tại sao gần đây Trần Nhượng ít xuất hiện trên truyền hình? Tôi hay nói vui: “Già rồi, hết duyên”. Nhưng người ta phản đối, bảo già thì đóng vai già, duyên vẫn còn đấy chứ!

Nói thật lòng, mấy năm qua, tôi hầu như không nhận được kịch bản nào từ VFC. Nhiều khi tôi cũng lăn tăn: “Hay là các đạo diễn chê mình”, nhưng rồi cũng đành thôi. Nghề này là vậy, tuỳ phim, tùy nhân vật, nếu thấy mình phù hợp thì họ mời.

Vừa rồi, tôi có tham gia phim Tận hiến về đề tài tình báo của Điện ảnh Công an nhân dân, quay ở Lào. Vai nhỏ thôi nhưng tôi vẫn nhận vì đam mê. Bản thân quan niệm mình như thân tằm, sống tha thiết nhả tơ cho đời.

NSND Trần Nhượng ở tuổi 74.

Nhiều người vẫn tò mò, tại sao ở tuổi này ông vẫn “chạy show” với cường độ đôi khi còn dày đặc hơn cả lúc chưa nghỉ hưu. Phải chăng làm việc miệt mài là cách để ông tìm thấy niềm vui, hay đằng sau đó còn là một áp lực nào khác?

- Điều đó hoàn toàn đúng. Đầu tiên, nghệ thuật với tôi là đam mê, là cái nghiệp đã ngấm vào xương tủy, không làm không chịu được. Tôi quan niệm, người già nếu chỉ ngồi một chỗ đánh cờ, uống trà thì trí tuệ và sức khỏe sớm muộn cũng ì trệ. Việc vận động thường xuyên giúp tôi giữ được sự minh mẫn, trẻ trung.

Thứ 2, xã hội luôn tiến về phía trước, nếu mình mãi giữ tư duy cũ, tự nhiên sẽ bị bỏ xa. Vì muốn bản thân luôn đổi mới, sắp tới tôi còn thử sức trên TikTok, nơi tôi sẽ giới thiệu các mặt hàng gia dụng và thời trang.

Như vậy ông có lo ngại bị nhìn nhận là “kém sang”?

- Tôi chưa từng nghe trực tiếp ai nói, nhưng tôi hiểu tâm lý đó. Mọi người nghĩ NSND phải đạo mạo, giữ gìn hình ảnh. Nhưng tôi quan niệm, NSND là người của nhân dân, tại sao phải nề hà những việc vừa gần gũi đời sống, lại không vi phạm pháp luật?

Khi làm TikTok, tôi mong muốn giới thiệu sản phẩm tốt, giúp ích cho người tiêu dùng và cũng có thêm nguồn thu chính đáng. Miễn là tôi không vi phạm pháp luật hay quảng cáo sai sự thật.

Sau những lùm xùm về thực phẩm chức năng, tôi đã từ chối hoàn toàn mảng đó. Giờ tôi chỉ làm về thời trang trung niên và đồ gia dụng. Tôi làm để thấy mình còn vận động, còn có ích.

NSND Trần Nhượng chia sẻ với phóng viên Dân trí về cuộc sống và phản hồi những tin đồn đời tư.

Nghệ sĩ tên tuổi lại hoạt động sôi nổi như ông, chắc hẳn rất giàu có và vấn đề cát-xê phải được đặt lên hàng đầu?

- (Cười) Tin hay không tùy bạn, nhưng cả đời tôi đi làm chưa bao giờ hỏi cát-xê bao nhiêu, cũng không mặc cả. Người ta trả bao nhiêu tôi nhận bấy nhiêu.

Nhiều chuyến chạy show tỉnh, thù lao nhận được cũng chỉ vừa vặn “rải” hết cho chi phí đi lại, ăn nghỉ dọc đường.

Nhiều người cứ tưởng Trần Nhượng giàu lắm nhưng có thể nói rằng, tôi là nghệ sĩ có tên tuổi nghèo nhất Việt Nam (cười).

Năm 2023, tôi làm kỷ niệm 50 năm sự nghiệp tại Nhà hát Lớn. Trong tiểu phẩm Nối nghiệp do 3 bố con diễn, tôi đã đưa những chi tiết thật nhất về cuộc đời mình lên sân khấu.

Nhiều người tưởng đó là kịch bản, nhưng thực ra là thực tại của tôi: Không tiền hay tài sản tích lũy, không nhà cửa cao sang.

Hiện tại, thu nhập chính của tôi là khoản lương hưu Đại tá gần 20 triệu đồng. Nếu cứ ngồi yên một chỗ thì cũng ổn, nhưng vì tính tôi vốn ưa đi lại, thích hoạt động nên mọi chi tiêu cũng chỉ vừa vặn trang trải qua ngày.

Tôi làm nghề không phải để làm giàu, mà vì cái nghiệp đã ăn sâu vào xương tủy, không được lao động nghệ thuật là tôi không chịu nổi.

Nhiều người cứ tưởng Trần Nhượng giàu lắm nhưng có thể nói rằng, tôi là nghệ sĩ có tên tuổi nghèo nhất Việt Nam". NSND Trần Nhượng

Nguyên nhân của sự “trắng tay” này bắt nguồn từ đâu, thưa ông?

- Một phần là do số phận, một phần là do tôi quá tin người. Tôi bị lừa rất nhiều. Mang tiếng là nghệ sĩ có tuổi đời, tuổi nghề, lại công tác trong lực lượng công an, nhưng tôi sống thật quá, ai nói gì cũng tin.

Tôi đầu tư vào nhiều dự án, từ đất cát, du lịch đến cả tiền số, tiền ảo theo lời mời của những người rất thân.

Cuối cùng thất bại trắng tay. Có những lúc thấy sai, mình cố sửa, nhưng càng sửa lại càng ngập sâu vào những cú lừa mới. Bây giờ thì tôi “chừa” rồi, vì cũng chẳng còn điều kiện để đầu tư nữa.

Nghe nói ông từng sở hữu căn nhà tiền tỷ ở vị trí đắc địa tại Hà Nội?

- Đúng, tôi từng có căn nhà gần hồ Hoàng Cầu. Lúc bán đi có tiền tỷ trong tay, nhưng do không nắm được giá thị trường, tôi bán hớ mất 4 tỷ đồng.

Chỉ 4 tháng sau, mảnh đất đó lên giá gấp mấy lần, người ta trả hẳn 40 tỷ đồng.

Cầm số tiền ít ỏi, tôi đi mua đất chỗ khác thì hàng chục năm không bán được, đến lúc cần tiền bán lỗ thì vừa bán xong giá lại tăng vù vù.

Các cụ nói đúng, tôi không có số về đất cát. Cứ mải “đàn ca sáo nhị”, không quan tâm thị trường nên tài sản cứ thế “teo” dần, mất sạch.

NSND Trần Nhượng cho biết ông từng đầu tư vào nhiều dự án đất cát, du lịch... nhưng cuối cùng trắng tay.

Nỗi lòng với con cái và khát vọng cuối đời

Còn có tin đồn nào về NSND Trần Nhượng từng khiến ông phải bức xúc?

- Tôi vẫn mang theo những nỗi buồn đau đáu về sự riêng tư bị xâm phạm. Có những tin đồn nhảm nhí, ác ý đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Tôi thực sự sốc và phẫn nộ khi người ta lấy ảnh tôi chụp cùng con gái rồi thản nhiên đặt tiêu đề giật gân: “NSND Trần Nhượng lấy vợ trẻ”.

Việc họ cố tình xuyên tạc mối quan hệ cha con thiêng liêng để câu view là một hành động không thể chấp nhận.

Những thông tin sai trái đó kéo theo hàng loạt bình luận khiếm nhã, thô tục của một bộ phận cộng đồng mạng. Việc này không chỉ xúc phạm danh dự của tôi mà còn làm tổn thương sâu sắc đến con gái và những người thân yêu nhất trong gia đình.

Tôi thậm chí đã định khởi kiện đơn vị đăng tin để bảo vệ danh dự. Tuy nhiên, con gái có động viên tôi rằng “kệ người ta bố ạ, mạng xã hội mà”.

Tôi muốn nhắn nhủ rằng, mọi người trước khi bình luận hay đánh giá điều gì, hãy cân nhắc và xem xét thật kỹ dựa trên sự thật, đừng để những thông tin chắp vá, độc hại làm hoen ố danh dự của người khác.

Ở tuổi 75, sức khỏe của NSND Trần Nhượng thế nào?

- Tuổi này thì sức khoẻ cũng không còn được như trước nữa. Mỗi ngày, tôi phải uống 2 nắm thuốc to.

Tôi mang đủ thứ bệnh: Tiểu đường, dạ dày trào ngược, thoát vị đĩa đệm, mỡ máu, gan nhiễm mỡ... Có lần đi khám ở viện 198, xách 2 túi thuốc to về, người quen còn trêu: “Uống thế này thì chết à?”. Tôi nói: “Không, uống để chữa bệnh chứ!”. Sức khoẻ của mình thì mình tự biết, cứ đi theo bác sĩ, tin tưởng điều trị.

Nói là bệnh vậy thôi chứ tôi vẫn đủ sức lái xe đi diễn tỉnh, từ Yên Bái đến Hải Phòng, Quảng Ninh. Một tuần có khi đi 4-5 lần, mỗi chặng vài trăm cây số.

Các con cũng lo, nhưng chúng biết tính tôi thích độc lập, không muốn phụ thuộc hay làm phiền ai.

Ở tuổi 74, NSND Trần Nhượng vẫn lái xe đi diễn tỉnh, từ Yên Bái đến Hải Phòng, Quảng Ninh. Một tuần có khi đi 4-5 lần, mỗi chặng vài trăm cây số.

Các con có hỗ trợ gì cho ông về kinh tế không?

- Các con tôi đứa nào cũng khó khăn. Trọng (đạo diễn Trần Bình Trọng - PV) có hãng phim nhưng làm được đồng nào lại đổ vào sản xuất, rồi còn lo cho vợ con.

Mấy đứa con gái, đứa thì một nách mấy con, đứa mới bắt đầu tự lập. Tôi không bao giờ đòi hỏi con cái phải chu cấp cho mình. Thỉnh thoảng, khi đóng phim cho con trai, Trọng vẫn trả cát-xê rất đàng hoàng. Tôi coi đó như một hình thức biếu bố. Nhưng chỉ vậy thôi, tôi vẫn thích tự sống bằng sức lao động của mình thay vì dựa dẫm vào con cái.

Ông từng nhắc đến một dự án rất tâm huyết về Trung tâm dưỡng lão nghệ sĩ. Đó có phải là trăn trở lớn nhất của ông lúc này?

- Đúng vậy, tôi đã ôm ấp dự án này 15-16 năm nay. Tôi muốn xây dựng một nơi không chỉ để an dưỡng mà còn là trung tâm văn hóa nghệ thuật, truyền nghề cho lớp trẻ, có sân khấu đa năng để phục vụ cho khách du lịch, có khu văn hóa tâm linh, có nhà thờ Tổ sân khấu để tri ân với Tổ nghề.

Tôi thấu hiểu nỗi cô đơn của người nghệ sĩ khi về già. Bản thân cũng thích sống độc lập, không muốn ở cùng con cháu vì không muốn phiền lụy.

Nếu có một trung tâm như thế, chúng tôi sẽ được sống và cống hiến cho đến lúc về với tổ tiên một cách nhẹ nhàng nhất. Đó là khát vọng lớn nhất đời tôi, dù đến nay vẫn gặp khó khăn về nguồn vốn và đất đai.

NSND Trần Nhượng: "Với tôi, sự thanh thản trong tâm hồn lúc này mới là tài sản quý giá nhất".

Ở tuổi này, NSND Trần Nhượng còn tiếc nuối hay trăn trở điều gì?

- Thú thực, đi qua bao thăng trầm, tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Dù không nhà lầu xe hơi và phải làm bạn với thuốc men hằng ngày, tôi vẫn được sống tự do, được làm nghề và vẫn còn giá trị với cộng đồng.

Với tôi, sự thanh thản trong tâm hồn lúc này mới là tài sản quý giá nhất. Niềm vui lớn hơn là thấy con cháu đề huề, dù mỗi đứa một hoàn cảnh vẫn hướng về nhau.

Ở tuổi này, tôi chỉ muốn sống là chính mình, được cống hiến cho nghệ thuật và làm từ thiện để thấy cuộc đời vẫn còn ý nghĩa.

Cảm ơn NSND Trần Nhượng về những chia sẻ thẳng thắn này!

NSND Trần Nhượng tên đầy đủ là Trần Văn Nhượng, sinh năm 1952 tại Hải Dương (nay là Hải Phòng). Học xong cấp 3, ông đăng ký thi vào khoa Toán trường Đại học Tổng hợp Hà Nội nhưng không đỗ. Lúc ấy Đoàn ca múa kịch Hải Hưng tuyển diễn viên, ông đã đi ứng tuyển. Sau đó, ông chuyển công tác từ Hải Dương lên Hà Nội và hoạt động trong Đoàn kịch Công an nhân dân. Nam diễn viên gạo cội ghi dấu ấn với khán giả qua hàng loạt vai diễn phản diện trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Vệt sáng ngược, Ai giận ai thương, Đêm hội Long Trì, Chủ tịch tỉnh, Người phán xử, Sinh tử, Bão ngầm, Đấu trí… Với khả năng hóa thân xuất sắc, ông thường được giao những vai diễn gai góc, phức tạp, để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người xem.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam