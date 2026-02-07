Hồng Đăng tái xuất phim giờ vàng VTV với vai diễn “phi công trẻ”

Hồng Đăng trở lại đóng phim giờ vàng VTV (Video: VTV).

Sau gần 4 năm vắng bóng, diễn viên Hồng Đăng chính thức trở lại màn ảnh nhỏ với vai khách mời trong phim Đồng hồ đếm ngược, phát sóng khung giờ vàng trên VTV. Sự xuất hiện của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý và bình luận của khán giả.

Hồng Đăng xuất hiện trong tập 4 của Đồng hồ đếm ngược, lên sóng tối 6/2. Đây là lần đầu nam diễn viên đóng cặp cùng đàn chị Quách Thu Phương, người hơn anh 7 tuổi.

Ngay ở phân đoạn chung đầu tiên, hai diễn viên đã có cảnh quay khá tình cảm, tạo điểm nhấn đáng chú ý cho mạch phim.

Hồng Đăng vào vai "phi công trẻ", là người tình màn ảnh của Quách Thu Phương (Ảnh: VTV).

Trong phim, Hồng Đăng vào vai Khang, một người đàn ông có vẻ ngoài lịch thiệp, trí thức nhưng mang bản chất đào hoa, thực dụng. Nhân vật này vừa muốn dựa dẫm vào tiền bạc của người yêu, vừa không từ bỏ những mối quan hệ bên ngoài. Khi bị phát hiện, Khang tìm cách xoay chuyển tình thế bằng những lời lẽ ngọt ngào, thao túng tâm lý đối phương.

Thời lượng xuất hiện không dài, Hồng Đăng tạo dấu ấn ở các cảnh đối thoại, đặc biệt là những phân đoạn dỗ dành, thuyết phục người tình. Ánh mắt, giọng nói và cách tiết chế biểu cảm giúp nhân vật toát lên rõ nét sự toan tính, sở khanh.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng sự xuất hiện của Hồng Đăng giúp Đồng hồ đếm ngược tăng thêm sức hút, bên cạnh nam chính Thanh Sơn.

Không ít ý kiến nhận xét nam diễn viên vẫn giữ phong độ về ngoại hình và diễn xuất so với 4 năm trước, dù có tăng cân.

"Hồng Đăng vẫn đẹp trai như ngày nào, để xem sau 4 năm diễn xuất có còn như xưa không", khán giả Ly Ly bình luận. Khán giả Thị Duyên viết: "Chuyện đời tư của diễn viên tôi không quan tâm. Tôi mong Hồng Đăng sớm quay lại màn ảnh để đóng phim".

"Hồng Đăng là thanh xuân của tôi. Hồi coi phim anh đóng, tôi đang có bầu bé đầu tiên. Tôi nói với chồng, nếu là bé trai tôi sẽ đặt tên con là Minh Khang. Giờ bé đã 13 tuổi rồi. Chào mừng Hồng Đăng quay lại màn ảnh", khán giả Kelly bày tỏ.

Chia sẻ về Hồng Đăng, đạo diễn Bùi Tiến Huy - người từng cộng tác với nam diễn viên trong khoảng 7 bộ phim suốt 15 năm - cho biết điều ông trân trọng nhất ở Hồng Đăng là thái độ làm việc và sự chuyên nghiệp trên phim trường.

“Lần đầu tôi làm việc với Hồng Đăng là năm 2010, trong phim Cầu vồng tình yêu. Ở góc độ cá nhân, tôi đánh giá Hồng Đăng là một diễn viên rất giỏi, đặc biệt ở thể loại tình cảm. Điểm mạnh nổi bật của bạn ấy là diễn xuất nội tâm và ánh mắt”, đạo diễn Bùi Tiến Huy nói.

Theo đạo diễn, Hồng Đăng luôn giữ tinh thần làm việc nghiêm túc và chưa từng khiến ông thất vọng.

Phân cảnh của Hồng Đăng thu hút sự quan tâm của khán giả (Ảnh: VTV).

Đồng hồ đếm ngược cũng là dự án đầu tiên Hồng Đăng tham gia kể từ sau khi ngừng lên sóng ở phần 2 phim Thương ngày nắng về gần 4 năm trước vì liên quan đến ồn ào đời tư.

Từ đó tới nay, nam diễn viên chủ yếu tập trung kinh doanh, đóng quảng cáo và không tham gia các dự án phim truyền hình. Trang cá nhân của Hồng Đăng cũng không cập nhật thông tin về việc trở lại sóng VTV, song trên các diễn đàn phim, chủ đề này vẫn thu hút nhiều bàn luận.

Hồng Đăng (SN 1984), tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, được biết đến qua loạt phim truyền hình ăn khách như Thương ngày nắng về, Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng, Cả một đời ân oán…

Năm 2018, anh giành giải Nam diễn viên ấn tượng tại VTV Awards nhờ vai Phong trong Cả một đời ân oán. Vai diễn gần nhất của Hồng Đăng trước khi tạm rời màn ảnh là Đức - người chồng nhu nhược trong Thương ngày nắng về (2022).

Tên tuổi Hồng Đăng cũng gắn liền với sự kết hợp ăn ý cùng diễn viên Hồng Diễm qua nhiều phim như Cầu vồng tình yêu, Mátxcơva: Mùa thay lá, Cả một đời ân oán, Hoa hồng trên ngực trái, Những ngày không quên và Hướng dương ngược nắng.